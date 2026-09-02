Repaso al mercado fichajes del CD Tenerife: 12 altas contando a Gerard Valentín y 13 bajas

Mercado cerrado. Clausurada la ventana de fichajes veraniega este martes a las 23:00, el CD Tenerife afronta la 26/27 con elenco de 27 futbolistas, incluidos Christian Gomis y Gerard Valentín, los dos últimos en llegar. Cuatro de ellos, eso sí, tienen dorsal del segundo equipo, aunque sean a todas luces jugadores del primero: Gabri de Vuyst, Dani Fernández, Neal Viereck y Baba Diocou, todos con números por encima del 25.

Álvaro Cervera tendrá, de esta manera, una larga lista de profesionales a sus órdenes. Dos porteros, Dani Martín y Gabri; ocho defensas, César, David, Landázuri, León, Viereck, Jorge Moreno, Marc Mateu y Roko Jureskin; cinco centrocampistas, Juanjo Sánchez, Jesús Álvarez, Anes Krdzalic, Fabricio y Mauro Pittón; y hasta 12 atacantes. Además de Valentín, Nacho Gil, Baba, Noel López, Víctor Moreno, Iván Chapela, Dani Fernández, Martin Pecar y los cuatro nueves, Enric Gallego, Grant-Leon Ranos, Jesús de Miguel y Christian Gomis. Si se cuenta a Baba, que no llegó ni a ser presentado en verano de 2025, salen 12 fichajes.

25 movimientos entre altas y bajas

La Dirección Deportiva blanquiazul, encabezada por Manu Guill, culminó ayer 1 de septiembre una prolífica ventana en la que se ejecutaron hasta 25 movimientos. A los 12 fichajes se sumaron un total de 13 salidas de todo tipo, desde una retirada, la de Aitor Sanz, hasta cedidos (Fran Sabina, Ulloa, Jeremy Jorge y Mahamadou Balde), pasando por un buen puñado de desvinculaciones. Se fueron, seguramente para siempre, Gastón Valles, Maikel Mesa, Ander Zoilo, Cris Montes, Josep Calavera, Antal, Javi Pérez y Facundo Agüero.

Entre las operaciones de llegada destaca la circunstancia de que solo dos de las incorporaciones hayan llegado a préstamo: Viereck y el recién firmado Christian Gomis. En los dos acuerdos de cesión, sin embargo, figuran sendas opciones de compra por parte de la entidad a insular a los clubes que aún ostentan sus derechos, Utrecht y Schalke 04, respectivamente.

Altas y bajas del CD Tenerife en el mercado de verano / El Día

Casi todos firman por más de un año: se busca un proyecto

No es casualidad, como ya advirtió Manu Guill hace semanas, es el síntoma de que se trata de construir un proyecto y de que en la Dirección Deportiva no hay miedo alguno de asumir riesgos y tomar decisiones. Son “valientes” porque creen en lo que hacen. Del mismo modo, y de entre los que han recalado en la entidad presidida por Felipe Miñambres en calidad de propiedad, únicamente Gerard (firmado a última hora) y Roko Jureskin han firmado por un año y, en el acuerdo del segundo existe la opción a una segunda campaña. Por dos cursos se comprometieron Jesús Álvarez, Jorge Moreno y Mauro Pittón, por 2+1 Grant y por tres Víctor Moreno, Martin Pecar y Anes Krdzalic. También Baba, pero a este último le restan dos años porque su contrato se rubricó hace un año.

Entre los futbolistas a disposición de Cervera no se encuentran, por ahora, ni Alassan Gutiérrez ni Salifo Caropitche, los dos lesionados de larga duración y que de momento ni siquiera figuran como inscritos en LaLiga. Ambos pasaron por quirófano hace ya unos meses y se espera que puedan estar listos para finales de 2025 o principios del próximo 2026.

Apuesta por el mercado internacional

Sobresale también la gran cantidad de incorporaciones internacionales que ha cerrado el Tenerife. De las 12 nuevas altas, ocho son de futbolistas que el curso pasado no jugaban en España, sino en ligas extranjeras. Se trata de Pecar (Eslovenia), Krdzalic (Bosnia), Viereck (Países Bajos), Mauro Pittón (Argentina), Roko Jureskin (de origen croata pero que llega del fútbol eslovaco), Grant (Alemania e internacional con Armenia), Gomis (criado en España, nació en Senegal, pasó por Suiza y llega desde Alemania) y Gerard Valentín, con extensa trayectoria en Segunda pero que viene un año en Catar. Baba, por su parte, es de origen senegalés, pero lleva años en España. También en este apartado, en el de las apuestas exóticas, hay plena confianza en la Dirección Deportiva. Creen en su dominio del mercado internacional ("Riesgo cero", aseguran) como alternativa a la dificultad para competir con proyectos más poderosos en Segunda División.

Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife, asegura que no hay riesgo pese a tanto fichaje foráneo. / María Pisaca

El límite salarial, un obstáculo con el que han sabido lidiar en la entidad insular

Precisamente la capacidad financiera es otra de las claves a tener en cuenta este mercado. LaLiga suele hacer público el techo de gasto de cada equipo a mediados de septiembre y actualizarlo tras la ventana de enero, pero en el Tenerife sabían desde hacía tiempo que el de la 26/27 sería modesto. De mitad hacia abajo de la tabla y que, por mucho que se trabajara a destajo para incrementarlo (como así ha sido), la cifra rondaría el 50% del último dato en Segunda. Es decir, alrededor de 6 millones de euros de gasto máximo en plantilla.

La buena noticia para la escuadra insular es que se han gestionado bien los tiempos. Todos los futbolistas han sido inscritos en tiempo y forma -Cervera no ha tenido nunca que trastocar una convocatoria a la espera de poder contar con algún jugador- y, como el gasto ha sido moderado, quedó incluso margen para una última operación. Se intentó hasta última hora con el mercado abierto y, con fichas disponibles y algo de dinero en la caja, el club hizo posible el aterrizaje de Gerard Valentín.