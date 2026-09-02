Manu Guill, "satisfecho al 99,99%" con la plantilla del CD Tenerife tras el mercado de fichajes, pero con "la caja tiritando"

Todavía con la resaca de un intenso final de mercado de fichajes en el CD Tenerife en el que llegaron Christian Gomis y Gerard Valentín en el último día, Manu Guill compareció este miércoles para, además de presentar al propio Gomis y a Roko Jureskin, analizar al detalle una intensa ventana de traspasos en clave blanquiazul: 25 movimientos entre altas y bajas. “Estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho; satisfecho al 99,99%”, aseguró el ejecutivo antes de reconocer, con cierta sorna en el tono, que “la caja está tiritando” después del gasto del club en fichajes.

“Valorando un poco el mercado”, comenzó analizando Guill, “ha sido muy largo”. “Ascendimos en mayo y ahí hemos comenzado a planificar. Hay que recordar que el año pasado estábamos en Primera RFEF, una categoría que no tiene ingresos y donde el club tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del Consejo de Administración para inscribir a todos los jugadores. Además de hacer el esfuerzo de traer dos futbolistas durante el cierre del mercado. Eso la gente lo tiene que saber y creo que es importante valorarlo", puso por delante Guill antes incluso de comenzar a responder preguntas.

Obligados a una remodelación tras el ascenso a Segunda

En una prolífica ventana, con hasta 25 movimientos entre entradas (12) y salidas (13), la remodelación de plantilla era inevitable. "Venimos de un descenso de categoría y un posterior ascenso. Eso conlleva muchos cambios y, con ello, muchas llegadas y salidas. Es normal. El mercado es complejo y difícil cuando no tienes los suficientes medios económicos. Aun así, hemos tenido la capacidad de hacer una plantilla amplia, versátil y competitiva. Tenemos muchísimo margen de mejora con la gente que ha llegado”, expuso ilusionado.

Su esperanza está justificada con la labor que ha ejecutado la Dirección Deportiva con el objetivo de poner las mejores herramientas posibles al alcance de Cervera. A esa intención respondieron las llegadas de Gomis y Valentín. "Estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Las llegadas de Christian y Gerard Valentín siguen las directrices del cuerpo técnico. Son dos perfiles que encajan con lo que buscaba Álvaro. Somos bastante optimistas con todo esto. Tenemos una gran ambición para esta campaña. No hay que tener medio a nada”, aseveró

Gerard Valentín, durante su etapa con la SD Huesca. / SD Huesca

Un esfuerzo económico que ha vaciado la caja del dinero

Los aterrizajes de Gomis y Valentín, eso sí, solo fueron posibles gracias al esfuerzo extra de última hora que realizó el club. “Se ha tenido que acelerar todo para aumentar el límite salarial. La firma de contratos publicitarios, la firma de acuerdos con las administraciones públicas... Antonio Porro se ha desvivido para que estuviera ese crédito en LaLiga”, desveló Guill.

De esta manera, no es de extrañar que la caja del dinero la hayan dejado “tiritando”. “El club ha hecho un esfuerzo grandísimo. Yo no sabía si podríamos llegar a hacer ese esfuerzo. En el mercado de invierno ya veremos qué pasa. Al día de hoy, estoy muy feliz”, repitió.

La plantilla es larga, pero será necesario

La confianza y la esperanza son máximas. Incluso a pesar de que la plantilla pueda parecer demasiado larga. Salen 27 jugadores sin contar a Salifo ni Alassan, con los que se decidirá qué hacer en el mercado de enero, cuando estén recuperados de sus respectivas lesiones. "En el fútbol profesional no se pueden tener plantillas cortas. Hay que tener reemplazos de garantías porque lo vas a pasar mal. A nosotros nos pasó la temporada pasada con Nacho Gil. Entre todos los equipos que han ascendido, la mejor plantilla la tenemos nosotros. El fútbol nos llevará a donde nos tenga que llevar. Debe haber competencia en la plantilla", concluyó.