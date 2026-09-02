Doble rol para Pau Fernández

Una de las últimas decisiones que adoptó el CD Tenerife en el recién cerrado mercado de fichajes fue asignar un doble rol a Pau Fernández, un futbolista del que poco se habla y en el que hay depositadas muchas esperanzas de presente y futuro.

El lateral catalán arribó con ficha del filial al proyecto blanquiazul durante el curso pasado. Tenía otros muchos pretendientes, pero su salida estaba bloqueada por el Sabadell tras negarse el defensor a renovar su contrato. Al parecer, el jugador estaba haciendo una 24/25 tan descollante en Segunda RFEF que lo apuntaron en sus respectivas agendas Atlético de Madrid y Villarreal. Finalmente se decantó con el equipo groguet y firmó de forma legítima un contrato largo con el submarino amarillo. No obstante, en su vinculación con el club de la Nova Creu Alta existía una cláusula de renovación automática en caso de ascenso que le llevó a quedarse anclado en sus filas. El destino y el empeño de Manu Guill le trajo a Tenerife. Y una vez logró el representativo su incorporación en propiedad –tras anticiparse a toda su competencia– se le dio carrete en el B, con el que Pau debutó a lo grande, con titularidad y goles.

Después, Fernández no ha tenido la suerte que esperaba. Justo cuando iba a producirse su estreno con el primer equipo se interpuso en su camino una inoportuna lesión que le llevó al dique seco. Y una vez se recuperó, con la promesa de que haría la pretemporada con el conjunto de Segunda División, otra vez se vio obligado a parar por unas molestias. Esta serie de percances le ha impedido incrustar su nombre en las primeras convocatorias de este curso. En teoría, podía haberse aprovechado de la tardanza en llegar del croata Jureskin, o de la irregularidad de Marc Mateu, que tampoco arranca. Pero el caso es que Pau aún no ha podido lucir.

Como era de suponer, ha habido una larga lista de equipos interesados en su cesión. En el Tenerife no la han contemplado en ningún momento y ya han trasladado al futbolista que tendrá dos cometidos a lo largo de la ya comenzada 26/27. Por un lado, estará presente en el día a día con los mayores a las órdenes de Álvaro Cervera, un entrenador al que el futbolista le gusta. No solo por sus prestaciones, también por su intachable comportamiento desde que aterrizó en la dinámica insular. Pero es que además, con dos años con ficha Sub 23 por delante, Pau podría sumar minutos con Mazinho en el proyecto del B, que aspira a instalarse durante este curso en la parte alta de su grupo en Segunda RFEF.

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Pau Fernández es el hermano de la futbolista Jana Fernández, que llegó a debutar en el primer equipo del FC Barcelona. Su gran aspiración es aterrizar en la máxima categoría y espera hacerlo de la mano del Tenerife. Un equipo que se ha ajustado como anillo al dedo a su ambición, ganas de triunfar y vocación de ser relevante en un proyecto creciente. n