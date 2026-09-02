El CD Tenerife presenta a un futbolista enamorado de la Isla y a otro que estaba "loco" por ponerse la camiseta blanquiazul

Un enamorado de la Isla y otro que llega “loco” por vestir de blanquiazul. El CD Tenerife presentó este miércoles a Roko Jureskin y a Christian Gomis, dos de sus más recientes incorporaciones en el mercado de fichajes de verano. Es decir, los que habían llegado antes de Gerard Valentín, cuya incorporación se cerró a media tarde del último día.

“La Isla es fantástica”, aseguró entusiasmado Roko. “Desde el Teide hasta las playas, todo es asombroso. Lo voy a visitar todo”, aseguró con una sonrisa al ser preguntado por las numerosas imágenes que ha publicado en su perfil de Instagram en sus primeras semanas en la Isla.

Roko, a tono y listo para tener minutos

Ya en el plano futbolístico, Jureskin manifestó que está listo para tener minutos. "Esta semana me he empezado a notar con muy buenas sensaciones y me he podido adaptar al ritmo de los compañeros. Las dos primeras semanas fueron duras. Ya me estoy sintiendo como me gustaría y estoy perfectamente disponible para lo que necesite el entrenador", indicó antes de responder a otra cuestión al respecto. ¿Cuándo cree que estará al 100%? “Desde ahora”, contestó sonriente.

Al croata Álvaro Cervera le ha recordado que tiene que centrarse en defender bien, curioso porque uno de los motivos que le atrajo del fútbol español fue que es más animado que en muchos países europeos (puso a Italia, donde jugó en el Pisa, como ejemplo). "El entrenador me ha dicho que juegue principalmente de defensa. Estoy más habituado a jugar de carrilero o central. Tengo ese perfil polivalente. Estoy preparado para lo que me pida", expuso. +

Roko Jureskin, en su presentación como futbolista del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Destaca el buen ambiente del vestuario

Jureskin, finalmente, destacó como una agradable sorpresa “el buen ambiente” que notó desde el primer día en un vestuario donde la competencia es “muy sana”. “Me han acogido muy bien. Todo el mundo entrena al 100%, pero luego, hay competencia sana por cada puesto. Eso también me ha llamado mucho la atención", concluyó.

Christian Gomis, "loco por vestir la camiseta"

Tras la puesta de largo del enamorado Roko Jureskin, le tocó el turno a Christian Gomis -se pronuncia con la fuerza de voz en la o-, quien no necesitó de traducción porque, pese a haber nacido en Senegal, se crio en Almería. Sorprendió su marcado acento andaluz y, pese a expresarse con cierta timidez, lo convencido que demostró estar de haber elegido bien. “Estoy loco por vestir la camiseta de este club”, aseveró.

Christian Gomis, en su presentación como futbolista del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

"Con Manu estuve hablando desde el mes de julio, cuando me llamó y estuvimos hablando del proyecto del Tenerife. A mí me interesó bastante. Tuvimos un par de problemas con La Liga, pero se acabó solucionado”, desveló para referirse a los problemas de límite de gasto con los que tuvo que lidiar la entidad insular. La operación acabó siendo posible porque el Schalke aceptó pagar la mayoría de su salario y porque el club consiguió ampliar margen de inversión en plantilla. ”Hace una semana me volvieron a contactar, mi agente me dijo que el Tenerife había vuelto y dije que era el momento de irse. Estoy loco por vestir la camiseta de este club. Tenía ganas de volver a disfrutar del fútbol en España", relató.

Amor a primera vista con el Heliodoro Rodríguez López

Pese a las dificultades, Gomis nunca perdió la esperanza de recalar en el representativo insular, “una gran oportunidad” para él. “He visto los dos últimos partidos, contra Almería y Sporting, y he visto que mis cualidades pueden ayudar bastante al club. Soy un jugador rápido y que va mucho al espacio. Puedo jugar de espaldas y me adapto bien a los rivales", expresó cuestionado por sus virtudes.

Su idilio particular con el cuadro tinerfeñista, curiosamente, viene de antes del mes de julio, cuando Guill contactó con él por primera vez. “Estuve de vacaciones en Tenerife y me acuerdo que, antes de aterrizar en el Aeropuerto del Norte, pasé por encima del Heliodoro. Cuando vi el campo dije: no estaría mal jugar algún día aquí. Al final se ha dado. Por cosas de la vida estoy aquí y me encuentro bastante contento”, concluyó.