Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)

Con dobletes de Dani Fernández y Jesús de Miguel, el brillo de Anes Krdzalic y los debuts de los recién llegados Christian Gomis, que lució el dorsal 39, y Roko Jureskin, el CD Tenerife se impuso en la tarde este miércoles al CD Laguna. La única mala noticia para la entidad tinerfeñista en la cita, un extraño amistoso con la temporada ya en marcha, la protagonizó Neal Viereck, que se hizo daño en el calentamiento y no pudo participar.

No salió precisamente voluntarioso el Tenerife. Normal, cuesta meter una marcha más en un amistoso que se juega con la temporada en marcha y frente a un rival de Tercera Federación. El Laguna, pese a contar con un buen puñado de extinerfeñistas (Javi Alonso, Omar Ramos, Javi Alonso o Fede Olivera), no deja de ser un equipo de quinta categoría nacional.

De la siesta de un cuarto de hora a tres goles en diez minutos

Por eso les costó entrar a los de Cervera al partido. Ni exigidos detrás ni exigentes con la pelota. Tardaron en desperezarse a la hora habitual de la siesta (el choque arrancó a las 18:000). Para colmo, Neal Viereck se hizo daño en el calentamiento. No pareció grave, aunque se le vio marcharse dolorido del campo. No era un día para forzar. Ni siquiera para los menos habituales en Liga, que fueron los que jugaron vaya, y tampoco para los que, como Pittón, ni siquiera se ha estrenado en partido oficial. Roko Jureskin, titular por la izquierda en defensa de tres centrales, se puso por primera vez la camiseta blanquiazul.

Espabiló el Tenerife al cuarto de hora y acabó con la intriga del partido (si es que la llegó a tener) con tres goles en nueve minutos. Dos de ellos fueron de Dani, que lució el brazalete de capitán y anotó en el 13 de penalti (lo cometió Javi Alonso por confiarse demasiado con el balón en área propia) y también en el minuto 22. El segundo lo hizo para empujar una pelota suelta en la misma línea porque Iván Alonso no logró alejar el fortísimo chut de Anes Krdzalic desde la frontal. Estaba siendo el bosnio el jugador del partido. O ese al que se le quedaba pequeño porque estuvo en la presión de la jugada del penalti y marcó el 2-0 con un derechazo en el 17. Ya lo dijo Cervera hace unos días en sala de prensa: pinta a jugador que "dará que hablar".

De Miguel por Dani, el único cambio tras el descanso

Cervera solo introdujo un cambio a la vuelta de vestuarios: De Miguel entró por Dani Fernández. Rodaje para el ariete, que no pudo hacer pretemporada y al que le viene bien gozar de minutos. Fabián Rivero sí que tocó bastantes cosas en el Laguna. Una de ellas fue la pareja de mediocentros. Entraron Guti y Casoppero y les dieron aire a los de Aguere en los primeros minutos de la segunda mitad. Cassopero, de hecho, hizo trabajar a Gabri con un buen chut raso desde media distancia y robó para que Alyson chutara (por encima del larguero) unos minutos después.

Pero fueron perdiendo pulso los visitantes en la Ciudad Deportiva y durmiéndolo el Tenerife. La segunda mitad se acabó convirtiendo en un trámite denso y tedioso en el que solo pequeños chispazos de los locales, a los que les bastaba con ir a arreones, cambiaban el ritmo. Así sucedió, sin ir más lejos, con el tanto de De Miguel en el 66'. Andaba Maxi más preocupado de incordiar al ariete que de la pelota y Demi, incluso con el rival casi abrazado a él, colocó la bota con astucia para dejar fuera de la jugada a Iván Alonso.

Krdzalic roba la pelota y fuerza un penalti a favor del CD Tenerife. / CDT

Gomis debuta con dorsal del filial

Destacó, por supuesto, el debut de Christian Gomis, que aterrizó en la Isla hace apenas unos días y que disfrutó de minutos en la recta final del duelo. Entró en el 72 por Baba (al que sigue costándole encontrar su sitio) con el dorsal 39 a la espalda. Pecar se coloró de carrilero derecho y Gomis formó arriba junto a De Miguel.

El senegalés se mostró activo en ataque. Presentado solo unas horas antes por Manu Guill, ambos habían advertido de que destaca por su velocidad y le gusta caer a los costados. Lo demostró en numerosas ocasiones y fue capaz de desbordar en más de una, aunque no llegó a amenazar el marco rival. Quizá anduvo un pelín tímido. El primer día no tocaba pecar de egoísta. Se conformó con ver desde un lugar inmejorable el segundo tanto de Jesús de Miguel, quinto del cuadro blanquiazul y casi la última jugada del choque.