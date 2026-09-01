La guinda del mercado: Gerard Valentín ficha por el CD Tenerife

Gerard Valentín Sancho (28/7/1993, Avinyonet de Puigventós; Girona) y el CD Tenerife han llegado a un acuerdo por el cual el jugador catalán pasará a formar parte del equipo blanquiazul por la presente temporada. Así, el polivalente futbolista se compromete con el representativo insular hasta el próximo día 30 de junio de 2027. Valentín, diestro y jugador de banda derecha (a pie natural, como prefiere Álvaro Cervera), se convierte en el fichaje veraniego número 13 del CD Tenerife y cierra así una prolífica ventana de pases en la entidad insular.

Formado en las categorías inferiores de conjuntos como la UE Figueres, Girona FC o Sevilla FC, el nuevo refuerzo tinerfeñista debutó como futbolista sénior en las filas de la UE Olot, en la extinta Segunda División B. Tan solo un año después, en la temporada 14/15, el natural de Avinyonet de Puigventós llegó al Nástic de Tarragona, donde consiguió el ascenso a la división de plata del fútbol español.

Experiencia en Segunda y en Primera

Ya en Segunda División, Gerard Valentín disputó dos nuevas temporadas con el conjunto tarraconense antes de fichar por el RC Deportivo A Coruña en la 17/18, con quien debutó en Primera División. Tras cumplir este objetivo, el extremo diestro se mantuvo en el conjunto gallego hasta la mitad de la temporada 18/19, cuando fue cedido al Lugo en Segunda División.

Tras dos temporadas a préstamo en el conjunto lucense, el CD Lugo acometió el fichaje del nuevo jugador blanquiazul en la temporada 20/21. Ya en enero de 2022, tras su buena temporada y media en territorio gallego, Gerard Valentín sería traspasado a la SD Huesca. Con los oscenses disputó un total de 121 partidos de la Hypermotion, repartidos en cuatro temporadas, en las que anotó cuatro tantos.

Gerard Valentín, durante su etapa en la SD Huesca / Instagram

Llega desde el fútbol catarí

El nuevo extremo derecho blanquiazul tendría su primera experiencia en el extranjero en el verano de 2025, cuando fue traspasado al Al-Wakrah SC de la Qatar Stars League. En el país árabe disputó hasta 19 partidos, repartidos entre la competición liguera y las copas nacionales.