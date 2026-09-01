El CD Tenerife confirma el fichaje de Christian Gomis: Cervera se asegura el '9' que le faltaba

Christian Pierre Louis Gomis (9/8/2000; Pikine, Senegal) se une al CD Tenerife de cara a la temporada 26/27 en Segunda División. Todo ello tras llegar a un acuerdo de cesión con el FC Schalke 04, club con el que el delantero consiguió el reciente ascenso a la Bundesliga alemana. Álvaro Cervera ya tiene al 9 que le faltaba para apuntalar la delantera.

Formado inicialmente en diferentes equipos de la provincia de Almería, el nuevo atacante blanquiazul completó su desarrollo futbolístico en Suiza, destacando por su capacidad goleadora desde muy joven.

De Almería a Suiza antes de fichar por el Schalke

Máximo goleador en el ascenso del FC Stade Nyonnais a la Challenge League (Segunda División del fútbol suizo) en 2023, dio el salto a la máxima categoría del país helvético con el FC Winterthur. Su talento y velocidad atrajeron el interés de un equipo histórico del fútbol europeo, propiciando su fichaje por el FC Schalke 04 en enero de 2025.

Christian Gomis, en su presentación como fichaje del Schalke 04. / Schalke 04

Un avión al contragolpe

Delantero de gran potencia, movilidad y velocidad, Christian Gomis puede desenvolverse en diferentes posiciones del frente de ataque. Destaca especialmente por su capacidad para atacar los espacios, amenazar a las defensas rivales en profundidad y explotar situaciones de transición. Una de sus principales virtudes es su velocidad; durante la pasada temporada fue el quinto jugador más rápido de la 2. Bundesliga, superando los 36 km/h de velocidad máxima.

El nuevo atacante tinerfeñista, que participó activamente en el gran año del conjunto minero, logrando el retorno a la Bundesliga, tendrá la oportunidad de regresar al fútbol español para competir, de la mano de la entidad blanquiazul, en una de las ligas más exigentes de Europa, a las órdenes de Álvaro Cervera.