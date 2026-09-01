El CD Tenerife jugará un amistoso frente al CD Laguna
El duelo se disputará este miércoles a las 18:00 en la Ciudad Deportiva y será con acceso gratuito
El CD Tenerife disputará, este miércoles, un partido amistoso frente al CD Laguna. La cita se celebrará en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez a partir de las 18:00 de la tarde y el acceso será completamente gratuito para el público. Es decir, tanto abonados como no abonados al representativo podrán disfrutar del choque.
El representativo se medirá al equipo de Aguere después de haber cedido frente al Sporting de Gijón el pasado viernes en el Heliodoro Rodríguez López (0-1) y unos días antes de visitar a la Real Sociedad B (sábado a las 13:00) en el duelo correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.
Minutos para los menos habituales y oportunidad para ver jugar a Roko
Cervera repartirá minutos en un escenario ideal para los menos utilizados por el preparador blanquiazul. Algunos, como Mauro Pittón, Roko Jureskin o Marc Mateu, no han tenido protagonismo este curso.
El Laguna de Javi Alonso y Carlos Gutiérrez
El CD Laguna, dirigido por Fabián Rivero (otrora entrenador en la base tinerfeñista), ascendió la temporada pasada a Tercera División y oposita esta campaña a pelear por los primeros puestos del Grupo Canario. Cuenta con futbolistas como el exblanquiazul Javi Alonso o Carlos Gutiérrez.
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