Christian Gomis aterriza en el CD Tenerife y apuntala una extensa lista de atacantes: 11 futbolistas para cuatro puestos en la alineación

Christian Gomis (9/8/2000) es el elegido por el CD Tenerife para apuntalar el ataque. Álvaro Cervera tiene en el senegalés criado en Almería al 9 que ansiaba para completar la delantera. Ese goleador rápido y con presencia en el área que fuese distinto a Enric Gallego, quien a punto de cumplir 40 años sigue siendo una amenaza en el área rival, pero ha perdido velocidad con los años.

A préstamo en la Isla por el Schalke 04 hasta final de temporada, Gomis aterriza en una plantilla que contaba ya con numerosas alternativas en la zona de vanguardia y en la que la competencia por minutos será altísima. Con cuatro puestos en liza en el 4-4-2 (o 4-2-3-1) para los hombres de arriba, el técnico tinerfeñista dispondrá ahora de un amplio abanico donde elegir, mientras que serán sus muchachos los que tengan que apretar los dientes para ganarse, o mantener, un puesto en las alineaciones. Y hasta para contar con oportunidades en el transcurso de los partidos.

Hasta 11 jugadores para solo cuatro puestos en la alineación

De este modo, el preparador blanquiazul pasará a contar con una lista de hasta 11 jugadores para únicamente cuatro lugares de ataque en su esquema cada fin de semana. Dos futbolistas de banda, un segundo delantero y un 9 porque, hasta ahora, el míster ha desechado la opción de alinear o hacer coincidir en el césped a dos arietes puros, como ocurrió con Enric Gallego y Jesús de Miguel la pasada temporada. A estos dos, además del propio Gomis, se suman Grant-Leon Ranos, Nacho Gil, Víctor Moreno, Iván Chapela, Noel López, Martin Pecar, Baba Diocou y Dani Fernández.

La competencia será brutal y hasta algo confusa porque, si se saca a los delanteros de la ecuación, casi cualquiera del resto de atacantes (que son siete) puede jugar en casi cualquiera de las tres posiciones de la media punta. Nacho, fijo de izquierda a derecha (se antoja como el único intocable para el míster) puede jugar también como segundo delantero y comenzó su carrera jugando mucho por la derecha. Luego está Iván Chapela, teóricamente jugador de banda, pero que en pretemporada estuvo muy bien cuando intervino por dentro. Ya dijo de él Cervera que ha evolucionado a un jugador menos rápido aunque más talentoso. A tono físicamente, podría hacer de Nacho (por la izquierda) o desempeñarse por dentro o por la derecha. Ya frente al Eibar, justamente en el primer partido de la temporada, hizo gala de su polivalencia en poco más de media hora. Entró por Noel y comenzó en un costado, pero luego cayó al contrario al salir del campo Nacho y hasta apareció por dentro al saltar Baba al terreno de juego. Y marcó un gol, sí. El de la tranquilidad.

Baba y Noel, mejor por la izquierda pero casi siempre por la derecha

No tan polivalentes son Baba y Noel. Los dos dan la impresión de estar más cómodos por el flanco izquierdo del ataque. No obstante, Cervera prefiere a ambos por la derecha porque no quiere mover a Nacho y porque considera que necesita profundidad por ese lado. O lo que es lo mismo, que un diestro juegue por la derecha, haciendo al equipo ancho y largo por ese costado, al contrario de lo que sucede por la izquierda. Los veremos mucho más a pie natural y, sin embargo, los dos estarían encantados de partir desde el perfil contrario. Lo curioso de Noel López es que el Tenerife fichó en él a un delantero el verano pasado, pero ya casi ha perdido esa etiqueta.

El camino opuesto al del gallego lo puede estar completando Víctor Moreno. El granadino desembarcó en la Isla este verano procedente del Villarreal (firmó por tres años), aunque su último club había sido la Cultural y Deportiva Leonesa. Moreno llegó para jugar en un costado. Preferiblemente el derecho, aunque también el contrario si fuese necesario. Ahí empezó la pretemporada y, sin embargo, acabó jugando por detrás de Gallego (o junto a él), igual que ha sucedido en las tres primeras jornadas de Liga. Esto es, Cervera podría utilizarlo para cualquiera de las tres posiciones de la media punta. Más alternativas.

Baba, durante el partido entre CD Tenerife y Sporting. / Andrés Gutiérrez

Dani Fernández busca un sitio y Pecar se acerca al suyo

Quedan pendientes Dani Fernández y Martin Pecar. El canterano, seguramente el jugador más talentoso de la plantilla y el activo más valioso del club blanquiazul tiene dos hándicaps: si está Nacho por la izquierda está casi descartado que él juegue por el otro lado (por aquello de que Cervera se resiste a hacer coincidir a dos futbolistas a pie cambiado) y no termina de encontrar un lugar que le sea natural en el esquema del técnico. Le falta fuelle para jugar por fuera y el míster no lo ve por dentro, detrás del 9. Juega casi siempre por la derecha (ahí se estrenó este curso en la recta final del duelo del pasado fin de semana), igual que lo hizo Martin Pecar frente al Eibar, pero el esloveno cambió de costado contra el Almería y ya en los últimos minutos del choque ante el Sporting se situó junto a Jesús de Miguel.

Los 'nueves', los que más complicado lo tienen para jugar

Alternativas y más alternativas para Cervera, que será en la punta de lanza donde más complicado, y a la vez menos complejo, lo tenga para decidir. Difícil porque contará desde ya, y a la espera de que Grant se recupere de unas molestas físicas, con cuatro opciones para el sitio del 9. Sencillo porque solo tendrá que tomar una decisión, mientras que por detrás serán siempre tres. Más complicado para los arietes, especialmente para Grant y De Miguel. El alemán internacional con Armenia porque todavía no ha podido debutar, se quedó en blanco ante el Eibar y ha causado baja las últimas dos jornadas por problemas físicos y el madrileño porque el club tenía pensado que saliera este mercado. En teoría es el último de la fila. El primero es Enric Gallego, fijo para Cervera y goleador en las dos primeras jornadas, mientras que Christan Gomis es todavía un melón por abrir. Si llega, claro, es para jugar.