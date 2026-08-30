Lucas Aveldaño: "La gente se sorprende por cómo de desligué del fútbol"

Lucas Aveldaño (Rafaela, Argentina, 19/5/1985) dejó el fútbol hace un par de años pero no el deporte. Antes de colgar las botas descubrió una disciplina llamada hyrox. Ahora no solo compite en ella, también es entrenador. El que fuera jugador del Tenerife en la temporada 17/18 y la primera mitad de la 18/19 (39 partidos) estará en la Isla la semana que viene para participar en el primer evento de hyrox en Canarias. Será en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña del 4 al 6 se septiembre.

Viene a Tenerife por un asunto relacionado con el deporte pero no con el fútbol. ¿De qué se trata? ¿A qué se debe la visita?

Voy al Hyrox, una competencia híbrida. Antes del retiro conocí esa disciplina. Estaba jugando en el Andratx, en Segunda RFEF –temporada 2023/24–, y empecé a practicar esta modalidad como un modo de entrenamiento y mantenimiento, obviamente de manera más tranquila, no tanto como ahora, que estoy compitiendo. Me enganché mucho y veo que la gente que lo hace también se engancha porque es una forma de competir pero, al final, cada uno compite contra sí mismo. Este tipo de entrenamiento tiene el objetivo de la competencia: uno entrena para competir. Esta es la primera edición que se celebra en Tenerife. Ya existían las sedes de Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao. Cada año se disputa en una distinta.

¿Qué tiene de especial? ¿Por qué cree que engancha tanto?

Son pruebas de entrenamiento funcional. Se hace fuerza pero no como en crossfit, y lo bueno es que lo puede practicar cualquier persona. Todo eso se combina con la parte aeróbica, el runnin. El hyrox consiste en ocho estaciones intercaladas con un kilómetro de distancia.Se corren ocho kilómetros y se hacen ocho estaciones de ejercicios. Está la modalidad open, con pesos un poco más livianos, y la pro, en la que los pesos suben. Pero es un deporte pensado para cualquier persona que tenga una actividad aeróbica o de fuerza básica, porque uno se exige en función de lo que le puede dar su cuerpo. Ysi uno quiere marcarse objetivos, tiene que entrenar un poco más. Es una práctica deportiva que recomiendo, y si no se animan solos, pueden competir en parejas. Está teniendo mucho alcance a nivel internacional, cada vez crece más, la gente entrena cada vez más.

¿La exigencia en los entrenamientos es mayor que cuando se ejercitaba para jugar partidos de fútbol? Será diferente, supongo.

Estoy compitiendo en hyrox desde hace bastante tiempo y me gusta prepararme y exigirme al máximo. Por ahí hay algo más de más sufrimiento que de disfrute, pero es el sufrimiento que uno busca para poder rendir mejor. Al final, cada uno compite contra sí mismo. Y eso es bueno porque te marcas la meta de bajar tus propios tiempos. Por eso te enganchas. Siempre quieres mejorar.

También es entrenador.

Sí. Compito y entreno. Tengo dos formaciones oficiales. Ahora sacaré la tercera de hyrox. Entreno de manera presencial y on line, también a gente de running, tengo un social run en Mallorca –fijó su residencia en Baleares– hace un año que es bastante grande. Aparte de eso, entreno a gente que, sobre todo, quiere empezar en el mundo del running.

Entonces, ¿se pueden recibir sus clases a distancia?

Sí. Lo primero que hago es una videollamada para saber cómo quiere arrancar la persona, cómo viene entrenando, los cambios que quiere tener... Después hago una planificación, veo en qué estado está y cómo se adapta el cuerpo al entrenamiento... Es algo muy personal, porque todos somos diferentes. Lo que hago es muy humano, no voy a las planificaciones típicas y generales que se hacen para todos los públicos. Las voy adaptando, voy haciendo ajustes, hago un seguimiento semanal... Trato de trabajar con un máximo de 40 personas on line.

Antes mencionó su acercamiento al running. ¿Qué objetivos se marca en este ámbito?

Tengo previsto correr el 42k de Valencia en diciembre de este año. No es algo que me motivaba tanto, pero empecé a hacer carreras de montaña, pruebas de 10 kilómetros, luego una media maratón... y creo que hay que correr un maratón una vez en la vida. Me piqué y ya estoy entrenando. Mi primer objetivo es el hyrox, pero ya estoy apuntando al maratón. Quiero bajar de las tres horas y media. Ese es mi objetivo.

Son maneras de pasar de la vida de futbolista profesional a otra etapa. Hay quienes se lo toman con más tranquilidad.

Amí me gusta tomarme las cosas así. La parte física es fundamental para el cuidado de uno, pero también para la parte mental. Entreno cinco días cada semana y de esos cinco días quizás hay dos o tres en los que realmente tengo ganas, pero cuando no me apetece voy igual. Me levanto y lo hago. Y automáticamente, a los pocos minutos, me doy cuenta de que esa fue la mejor decisión que podía tomar. La mente nos lleva a estar tirados en el sillón, a no hacer nada, y hay que ir en contra de eso. El social run que tengo se llama En Movimiento y creo que elegí ese nombre porque quiero que cada persona elija cuándo y cómo, pero siempre con la idea de moverse.

Con toda esta actividad, ¿qué espacio ocupa el fútbol en su vida? Si es que ocupa alguno...

Ahora muy poco. Aproveché el parón de la pandemia para formarme:soy técnico, director deportivo... Hice un montón de cursos. Los hice pensando en el futuro, pero no es algo que me motive a día de hoy. Sé que hay muchos futbolistas que se retiran e intentan seguir metidos en ese mundo. Yo también lo intenté, pero vi que no era lo que buscaba. Estuve con el equipo juvenil de División de Honor del Mallorca unos meses. El fútbol te demanda mucho tiempo cuando eres jugador: tienes que estar ahí y te pierdes muchas cosas de la familia y demás, porque trabajas durante la semana para volver a trabajar en los partidos. Y desde el otro lado, como técnico, dirigente o presidente, vives al cien por cien para el fútbol. Me di cuenta de que no era lo que buscaba. Pensé que sí quería dedicarme a ello y no funcionó. Tampoco cierro las puertas. La vida va dando vueltas y quizás en el futuro pueda regresar, porque es una profesión que me gusta y en su momento me dediqué mucho a ella.

¿Tampoco como espectador?

No, nada. Mucha gente se sorprende por cómo me desligué tanto del fútbol. De hecho, no tengo ni televisor en casa. No consumo nada de fútbol. Obviamente sí veo algún partido de Champions, del Mundial, de la Copa América, la Eurocopa... Cosas así. Pero ponerme a mirar fútbol un fin de semana, nada.

Hablando del Mundial. Como argentino, ¿le pareció suficiente eliminar a Inglaterra en semifinales? ¿Le dolió mucho la derrota en la final ante España?

Para mí sí fue suficiente. Pero sé que para muchos argentinos no bastó. Todo lo que logró la selección argentina en estos últimos años fue increíble;no se le puede reprochar nada. Sí es verdad, por la historia, que el partido contraInglaterra fue importantísimo. Todos queríamos ganar. Pero en la final, Argentina no hizo nada. Si hubiésemos tenido chances, te habría quedado bronca por pensar que pudimos ganar, pero la selección no hizo nada para levantar la Copa del Mundo. Yo estaba súper contento:llegaron a la final Argentina, el país en el que nací, y España, el país que elegí para vivir.Para mí ya estaba bien así. Lo de España fue muy meritorio. Y Argentina, a seguir. Hay que dar las gracias porque hicieron algo increíble.

Supongo que ya se lo habrá dicho personalmente a Scaloni.

Tengo restaurantes en Mallorca y él los visitó varias veces –Scaloni también reside en Mallorca–. Cuando jugué en el Mallorca, en la temporada 2015/2016, él se presentó en la Ciudad Deportiva y nos conocimos. Y cuando salió campeón, le mandé unos mensajitos. Cuando me vine a vivir a Mallorca, me crucé con él alguna vez. No es que seamos amigos íntimos, pero sí muy buenos conocidos. Siempre que nos vemos, nos saludamos y hablamos. Él tiene mi número de teléfono, tenemos buena relación. Me parece que es un chico increíble por la humildad que desprende. Es tal como parece.

Después del Mallorca, el Tenerife fue su segundo equipo en España. ¿Qué recuerdo guarda de esa etapa como blanquiazul?

Siempre me quedo con las personas, y me encanta la gente de Tenerife. Gracias a la competición de hyrox podré ver a muchas personas con las que no coincido desde hace tiempo. Estuve muy cerca de quedarme a vivir en la Isla y tampoco veo mal ir en un futuro, como experiencia, a vivir ahí. Soy un andador de la vida, me gusta ir probando cositas. Considero que la vida es una y me gusta salir de la zona de confort.

Lucas Aveldaño y Alfonso Serrano, el día de su presentación como jugador del CD Tenerife. / El Día

Llegó en el verano posterior a la participación del Tenerife en la final de la promoción de ascenso que jugó ante el Getafe, en 2017. Fue un mercado en el que el club también fichó a Luis Pérez, Víctor Casadesús, Juan Villar, Samuele Longo, Paco Montañés...

Había un plantel de mucha calidad y mucha jerarquía, pero tuvimos altibajos en esa temporada. El fútbol no depende de los nombres. No siempre se dan los resultados que quieres y uno no encuentra la explicación. Me ha pasado muchas veces:el grupo está bien, hay conexión con el técnico, los entrenamientos son muy buenos y luego llegas al fin de semana y no se dan los resultados. Pero son cosas del fútbol. Por eso es un deporte tan emotivo, porque a veces no tiene ninguna lógica. Disfruté de mi etapa en la Isla, siempre queriendo ganar. Estaré agradecido al Tenerife por haberme abierto a las puertas del club.

Lo que recuerda de la temporada 2017/18 es muy común en Segunda División. Se ve mucho.

Hay cosas que son inexplicables. Si ves que el grupo está dividido, hay peleas o tiene distintos pensamientos... Pero a veces ves que todo va bien y los partidos no salen, o no obtienes resultados, y la sensación de impotencia es grande porque la gente te lo recrimina y uno no sabe cómo dar explicaciones. Me ha pasado mucho. Son experiencias. Sabemos que el fútbol no es la vida y la muerte, aunque en Argentina nos lo tomamos de una manera muy particular y así te lo hace sentir la gente en la calle. En otros lados es diferente. Pero creo que es lindo.

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¿Qué ocurrió en su segunda temporada en el Tenerife? Pasó de jugar 30 partidos en la Liga 17/18 a solo cinco en la 18/19.

Los resultados. Si los resultados no van, es lógico que empiecen a cambiar algunas cosas. Yen la parte que a uno le toca, hay bajones emocionales, mentales, físicos... Son muchas cosas que influyen en el rendimiento. Pero mientras tanto estuve de buena manera hasta el último día. Quería continuar en el Tenerife y jugar partidos, pero cuando los resultados no acompañan, el míster tiene que elegir y es normal que haga cambios en el equipo.