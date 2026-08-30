Un delantero procedente del Schalke 04, rumbo al CD Tenerife

Ni Dawda Camara, que va camino de un equipo portugués, el FC Alverca, ni ningún otro delantero de los que habían sonado para unirse al CD Tenerife como último fichaje –o penúltimo– de un mercado que estará operativo hasta este martes. A falta de la confirmación del club de procedencia y el de destino, el elegido se llama Christian Gomis.

Tiene 26 años (9/8/2000) y es almeriense con raíces senegalesas. Después de muchas vueltas y de labrarse un futuro en el fútbol europeo, terminó en el Schalke 04, histórico equipo alemán que ahora compite en la Bundesliga. Pero no tendrá sitio en la plantilla del conjunto de Gelsenkirchen y saldrá cedido. Su destino, la Segunda División española, el Tenerife. Un préstamo con opción de compra.

Después de comenzar su carrera en equipos de base de la provincia almeriense, Gomis probó en Suiza. Su paso por el Stade Nyonnais impulsó su trayectoria. Anotó 14 goles en la Promotion League (22/23) y captó el interés de clubes de superior categoría. Fue el Winterthur el que consiguió hacerse con sus servicios. De esta manera, Christian pudo dar el salto a la Super League suiza en la temporada 24/25: 27 partidos y cinco goles. El siguiente paso para Gomis fue firmar con un club del prestigio del Schalke 04, que en ese momento estaba en la segunda categoría alemana. El traspaso se cifró en un millón y medio de euros. El atacante jugó 19 encuentros y aportó un gol en la campaña de la vuelta del Schalke a la Bundesliga.

Noticias relacionadas

Su perfil es de delantero centro, pero también sabe desenvolverse en las bandas. En definitiva, un complemento multiusos para el frente de ataque del Tenerife, ese nueve diferente que necesitaba Álvaro Cervera para "competir mejor" en determinadas situaciones.