Cuando se apura un mercado: los fichajes sobre la bocina

Al mercado de fichajes de verano ya no le quedan días, le quedan horas: cerrará el 1 de septiembre. El Tenerife intentará aprovechar este corto margen para realizar, como mínimo, un último movimiento, la incorporación a la plantilla del delantero «rápido y con presencia»que necesita Álvaro Cervera para que el equipo "compita mejor". Está encaminado Christian Gomis, cedido por el Schalke 04. En principio, será ese jugador y ninguno más. Pero no se descarta un 'regalito' inesperado.

Lo de apurar un mercado no es nada nuevo ni en el Tenerife ni en la mayoría de clubes. Casi todos trabajan a contrarreloj en su propósito de cubrir un hueco como sea, de desprenderse de un jugador con el que ya no cuentan... Suele haber alguna novedad el último día, e incluso después, cuando la ventana de altas y bajas ya está cerrada y solo se permiten las inscripciones de futbolistas que están en paro. Todo puede ocurrir.

No siempre pasa, pero la actividad en el despacho del director deportivo, en la sede del estadio Heliodoro Rodríguez López, suele ser intensa cada año a estas alturas del verano. Aquello de la luz en las oficinas en horario nocturno. La guinda del pastel o el mirlo blanco, por llamar de alguna manera al fichaje que completa la renovación de una plantilla. Más de una vez llegó sobre la bocina, en tiempo de 'foto finish'. Repasando las últimas diez temporadas, salen nombre como los de Haythem Jouini, Ramón Folch, Appiah, Bodiger... ¿Habrá otro este martes?

En 2025, el del estreno del actual director deportivo del club, Manu Guill, la clausura del mercado dejó pocas noticias. La gran parte del trabajo, como ahora, ya estaba resuelta. Sí quedaba la duda de saber qué jugador iba a verse sin ficha después de que se produjera un excedente de licencias para mayores de 23 años por la contratación de Javi Pérez. El descartado fue Facundo Agüero, que aceptó permanecer en el club hasta enero para ser dado de alta en el plazo de invierno. Y así fue. Se había especulado con una desvinculación de Maikel Mesa, pero el tinerfeño continuó en el plantel.

Esperando a Jony Montiel

Un año antes, con Mauro Pérez al frente el área, el Tenerife esperó por el exjugador del Rayo Jony Montiel, pero la operación terminó cayéndose y el club blanquiazul tuvo que improvisar con otro atacante de banda. Ya con el plazo cerrado, anunció al extremo colombiano Marlos Moreno. Y en 2023, con el mismo grupo de gobierno, la espera sí dio resultado. El Tenerife vivió al límite para hacerse con la suya y reforzar la plantilla con el mediocentro Yann Bodiger, un jugador muy deseado que llegó al equipo con la Liga ya comenzada.

El último día del mercado de verano de 2022 también dejó una noticia, en concreto, doble. Juan Carlos Cordero, director deportivo en esa época, reforzó la defensa con el lateral Andoni López y el ataque con Arvin Appiah. En la víspera había conseguido la cesión del exsevillista Iván Romero. Un poco de todo para que Luis Miguel Ramis pudiera elegir. Solo Ivánterminó teniendo una participación constante en el equipo. Andoni y Appiah cambiaron de club a mitad de camino:Lugo y Málaga.

En 2021, igualmente con Cordero y en el origen de una campaña que acabó con la clasificación del Tenerife para la final de la promoción de ascenso a Primera División, se bajó la persiana de la ventana de altas y bajas con la salida de Nono y el fichaje de Víctor Mollejo cedido por el Atlético. El paso del tiempo demostró que la maniobra final dejó esta vez más beneficios que inconvenientes.

La etapa de Víctor Moreno

El mercado de 2020 echó el cierre más tarde de lo habitual, el 5 de octubre. El motivo, el efecto de la pandemia del Coronavirus. Pero el fútbol se adaptó a la nueva situación y celebró sus competiciones con los correspondientes fichajes. El Tenerife, diseñado por Cordero, eligió al centrocampista Ramón Folch para rellenar su álbum, ya sin espacio para más retoques.

En la etapa que tuvo a Víctor Moreno como responsable en materia de fichajes, el Tenerife fue más espectador que elemento activo el último día del mercado de verano. En 2019 dejó pasar esa fecha definitiva sin más. Quiso apuntalar el lateral izquierdo con un jugador llamado Cristian Ganea, pero se quedó sin margen salarial para acometer esta contratación. La salida frustrada de Isma López dejó al club sin liquidez.

Yen 2018, más o menos lo mismo. El Tenerife se plantó con la incorporación del defensa Héctor Hernández a dos días del cierre.

Y la última de Alfonso Serrano

Tampoco hubo sorpresa en 2017. La entidad deportiva tinerfeña, con Alfonso Serrano en la dirección deportiva, tuvo la aspiración de recuperar a Nano Mesa. El delantero sí salió cedido del Eibar con el mercado agotando sus últimas horas, pero al Levante.

Noticias relacionadas

Diez años atrás, más o menos por estas fechas, el tinerfeñismo vivió una recta final del mercado de verano frenética. Fueron llegando Amath Ndiaye y Aarón Ñíguez, dos jugadores esenciales para José Luis Martí en el curso en el que el equipo rozó el salto a la máxima categoría -revés en la final del playoff ante el Getafe-. El último en firmar fue el delantero tunecino Haythem Jouini, cuyo papel fue mucho más discreto.