El vestuario del CD Tenerife asume la primera derrota de la temporada con naturalidad

"Lo habríamos firmado". Esa es una de las ideas más consolidadas en el vestuario del Tenerife después de salir del tramo de las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion con un saldo de seis puntos de nueve. Eso sí, la secuencia ha dejado una sensación de tristeza porque el equipo pasó de vencer en Ipurua y al Almería en el Heliodoro a caer el pasado viernes ante el Sporting en casa. Pero se trata de un tropiezo asimilado con naturalidad por el grupo. Sabían que iba a llegar tarde o temprano y consideran que no es tan dañino perder dando una imagen que esté la altura de lo que exige la competición. Una categoría que, por cierto, no coge a nadie por sorpresa, o a casi nadie. "Esto es Segunda y un pequeño error cuesta caro", recuerda uno de los capitanes del plantel, David Rodríguez.

Lo de dar por buena esta puntuación inicial tiene sentido. Solo hay que repasar los antecedentes para saber que lo normal no es tener tanto trabajo adelantado a estas alturas. De hecho, desde que las victorias se premian con tres puntos y no con dos, el Tenerife solo ha superado una vez la cota de los seis tras las tres primeras jornadas de Segunda. Lo logró en la temporada 2003/04. Con David Amaral como entrenador, los blanquiazules comenzaron con dos triunfos en casa, ante el Alavés y el Recreativo, y un empate en medio, en Algeciras.

En el resto de campañas, de la 99/00 en adelante –con las excepciones de la 01/02, en Primera, la 11/12 y la 12/13, en Segunda B, y la 25/26, en Primera RFEF–, el tope estuvo en seis puntos. Pasó en la 99/00 –Mauro Sandreani–, la 00/01 –Rafael Benítez–, la 05/06 –José Antonio Barrios–, la 08/09 –José Luis Oltra–, la 17/18 –José Luis Martí– y la 23/24 –Asier Garitano–. El Tenerife llegó a consumir una vez las tres primeras jornadas de Liga de Segunda sin sumar nada, dentro de este tramo histórico, en la 10/11, y muchas otras con un empate como mejor resultado. Ocurrió, por ejemplo, en el regreso de los blanquiazules a la categoría de plata en 2013, de la mano de Cervera. En resumen, aunque la muestra es muy corta, el balance actual está por encima de la media de las últimas 23 participaciones del Tenerife en Segunda.

Sin tener en cuenta el peso de los inicios anteriores, que tampoco son tan necesarios para sacar una lectura realista, en el Tenerife del presente tienen claro que todavía «queda mucho» y que ni el equipo fue "tan bueno" cuando se impuso al Eibar y doblegó al Almería ni ahora "tan malo" por haber perdido ante el Sporting. Son reflexiones de David compartidas por otro de los titulares en el último encuentro liguero, Jesús Álvarez. "A pesar de la derrota, creo que vamos por buen camino; habríamos firmado empezar así", asegura el centrocampista zaragozano, que viene de vivir un curso para olvidar, el del descenso del Huesca a Primera Federación.

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Álvarez se queda con que "la línea de trabajo es muy buena" y ya sirvió para sacar adelante los encuentros con el Eibar y el Almería. "En el tercero estuvimos cerca", lamenta sin pasar por alto que "la clave estuvo en las áreas", porque, desde su perspectiva, el equipo no estuvo "tan fino" como en las dos primeras jornadas. "No tuvimos la misma frescura", confirma David. "El Sporting nos cogió más veces la espalda y no llegamos con tanta claridad al área", argumenta.