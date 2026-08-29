El mensaje tranquilizador de Cervera tras la derrota del CD Tenerife: "Que todos los partidos que pierda sean así"

«Para mí, que todos los partidos que pierda sean así. Hoy estoy enfadado por el resultado, pero no por el partido», manifestó convencido Álvaro Cervera tras la derrota del CD Tenerife frente al Sporting de Gijón. Al entrenador no le disgustó su equipo. Al contrario, «en el conjunto», le gustó.

«La primera parte estuvo muy bien, salvo la jugada del gol que les anularon, que fue parecida al gol que valió. Son jugadores hábiles y rápidos y es normal que puedan llegar. A mí me gustó el equipo, sin ser peligrosos y hacer aparecer mucho a su portero, sí que hicimos lo que teníamos pensado. También en la segunda, pero más cansados e imprecisos. La Segunda tiene estas cosas, que te enfrentas a equipos que, sin ser superiores a ti, te ganan el partido en una jugada. Te vas con la sensación de que lo plantearías igual y, sin embargo, te han ganado. Yo no estoy enfadado por el partido que hemos hecho y creo que esas jugadas puntuales son más acierto de sus jugadores que un error nuestro», comenzó analizando el preparador tinerfeñista.

La calidad individual marcó la diferencia

Encajó bien el tropiezo Cervera, que deslizó –a su manera– que la derrota se había producido más por la diferencia de talento individual entre los dos equipos que por mal hacer de sus pupilos. «Los entrenadores, cuando planificamos un partido, planificamos una forma de defender y una forma de atacar, pero no cuándo hay que tirar o centrar. Me imagino que ha faltado... no lo sé:acierto, decisión, que los defensas rivales no sean mejores que tú... Llevamos bien la pelota a la zona donde queríamos, pero allí ya, hay que... igual que ellos tuvieron una y acertaron, nosotros no», indicó con ciertos titubeos. En el caso de Álvaro, síntoma casi inequívoco de que prefiere callar que decir lo que en el fondo piensa.

No todo fueron malas noticias en una noche con final descorazonador, Juanjo Sánchez y Jesús Álvarez estuvieron «muy bien». «Lo hacen bien sin el balón y con él tienen bastante criterio. Dos jugadas inclinan la balanza del resultado del partido, pero no del compendio. No es que nos hayan llegado y piensas que el rival ha merecido, es que el partido no ha sido así. La primera parte fue para nosotros y la segunda nivelada en la que, una jugada en concreto, cambia el marcador», indicó de nuevo el preparador.

Baba Diocou, que jugó por la derecha frente al Sporting de Gijón. / Andrés Gutiérrez

El desorden en la recta final, un mal necesario

Cervera se refirió también al descontrol en el que cayó su equipo en la recta final del choque y ya 0-1 abajo. Un desgobierno tristemente necesario para tratar de descolocar al Sporting que, claro está, no funcionó. «Cuando vas perdiendo, o te desordenas o no sorprendes al contrario. A mí me gusta ser ordenado y les digo a los futbolistas que el orden nos llevará lejos, aunque seas un poco aburrido. El caso es que, cuando vas perdiendo, a veces tienes que desordenarte para sorprender. A estos equipos, si no les marcas, al final tienen una muy clara. Tuvieron una y la metieron y luego otra aún más clara».

Finalmente, el técnico reconoció que lidia con «un pequeño problema en la banda derecha» heredado del pasado curso. «A todos los jugadores que tenemos les gusta más jugar por la izquierda y ahí es donde está Nacho. Noel, Baba y Víctor pueden jugar ahí, pero están un poco incómodos, no son tan peligrosos», lamentó.