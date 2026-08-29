El ataque por la banda derecha, un territorio sin un dueño claro

Álvaro Cervera pasó de hacer tres cambios en la alineación del partido ante el Almería a solo uno en el del pasado viernes frente al Sporting. Partidos diferentes, rivales distintos y la correspondiente toma de decisiones. En el proceso, todavía corto, ha ido consolidándose un equipo que podría tener recorrido independientemente de los resultados. Habrá que ver. Se trata de un once que va cuajando en casi todas las demarcaciones. Visto lo visto, en todas menos una, el extremo derecho. Por ahí han pasado, de entrada, Noel López, Iván Chapela y Babacar Diocou. Uno por jornada: Eibar, Almería y Sporting. ¿Quién será el elegido en la cita con la Real Sociedad B?

El entrenador reconoce que es un puesto en el que tiene dudas. Se mueve entre la necesidad de escoger a un futbolista rápido y la conveniencia de decantarse por otro que combine más y no pise siempre el acelerador. Noel aportó velocidad en Ipurua, Chapela puso equilibrio en el 1-0 de la segunda parada del calendario y Baba Diocou subió las revoluciones en el duelo con el Sporting. Cada uno con lo suyo y con alternativas para el técnico como la de Dani Fernández, que tuvo sus primeros minutos de esta temporada el viernes participando como suplente y que tiene "días mejores y peores".

La construcción del frente de ataque está dependiendo de la presencia segura de Nacho Gil a pierna cambiada en el extremo izquierdo. "Nos da cierta pausa y también peligro", explica Cervera. También parece innegociable la inclusión en el equipo de un ariete del corte de Enric Gallego. De momento, el de Bon Pastor como prioridad. Pero, por sus características, también podría ser Jesús de Miguel. Con estos dos elementos, el extremo izquierdo –Nacho– y el 9 –Enric–, la ecuación se completa con un segundo delantero que sea «rápido» –hasta ahora, Víctor Moreno–, una cualidad que también debe ofrecer el atacante por la banda derecha. "No sé si así estamos más cómodos, pero sí creo que somos más peligrosos", sostiene Álvaro al imaginar el cuarteto ofensivo ideal. Pero el técnico también ha probado otras fórmulas. El ejemplo está en el partido ante el Almería. Mantuvo a Nacho y también a Gallego con Víctor por detrás, pero tuvo menos en cuenta la velocidad de Noel y de Baba y tiró del manejo de Chapela, que "no está mal". La cuestión es que, por momentos, el Tenerife jugó "incluso mejor" con el gaditano que con extremos más veloces. "Pero mi idea tiende más a que el de la derecha sea uno rápido, siempre que Nacho esté en la izquierda", insiste el entrenador sin ocultar que "es verdad" que tiene "dudas" en esa demarcación, por mucho que en su "cabeza" ronde la idea de que, al menos de inicio, participe "uno rápido".

A todo estoy hay que sumar la inclinación natural de los jugadores de moverse por un lado o por el otro. Porque Noel y Diocou, e incluso Víctor Moreno –la línea que está por detrás del delantero no es estática–, pueden partir del carril derecho pero, en realidad, prefieren hacerlo en la otra banda. "Les gusta más por la izquierda", asegura Cervera. "Juegan ahí, pero no están cómodos", matiza el técnico sin poner ningún reproche. Afilando aún más el análisis, Álvaro sí detecta en esos futbolistas la "profundidad" que necesita para desarrollar su modelo de juego, pero no la "comodidad" para que ese funcionamiento fluya mejor. Considera que el Tenerife llega a ser más previsible si ataca con dos extremos "a pierna cambiada" buscando a un delantero como Enric Gallego. Por eso intenta compensar esa particularidad –sin quitar a Nacho– con otro jugador "de banda que sea profundo y rápido". En teoría, Baba o Noel. Pero la cuestión no es tan simple. La elección del extremo diestro también va ligada al tipo de partido, a que el jugador de banda "reciba balones para que pueda centrar y ganar la línea de fondo...".

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Para Cervera no es algo nuevo. La campaña pasada, la del ascenso desde Primera RFEF, también tuvo que improvisar para colocar en el puzle una pieza que no tenía, o que no le terminaba de cuadrar. "Tenemos un pequeño problema que arrastramos del año anterior", reconoce. La solución aplicada en ese momento fue la de Alassan Gutiérrez. El canterano cumplió con su cometido de extremo derecho en la etapa de despegue y consolidación del equipo en el primer puesto de la clasificación. Pero no pudo completar el curso. Sufrió una grave lesión y dejó vacante un puesto que supo cubrir con solvencia Noel López.