Álvaro Cervera quiere a Baba Diocou enchufado, pero tendrá que seguir insistiendo

Álvaro Cervera cree en Baba Diocou. Aunque sea joven. Aunque acabe de llegar. Aunque no encuentre su sitio en el campo y no termine de encontrarse cómodo en su esquema. Al míster le gusta el futbolista que le agradó ya desde la temporada pasada, cuando anotó un gol con el Arenas de Getxo y, al ver el tanto, alguien le dijo al entrenador del Tenerife: «Ese jugador es nuestro».

Por eso lo alineó este viernes frente al Sporting de Gijón. No tanto porque Noel López e Iván Chapela, que alternaron titularidad ante Eibar y Almería en las dos primeras jornadas, no hayan estado finos, sino porque el preparador blanquiazul quiere tener al senegalés enchufado. De ahí que avisase en la previa del partido: «A lo mejor, ahora que todo va bien habría que poner a gente que pensamos que en el futuro nos va a echar una mano; y es mejor ahora que después de perder y si vamos a un campo difícil», planteó el jueves.

Baba Diocou golpea la pelota. / Andrés Gutiérrez

La única novedad en el once del Tenerife

¿Cómo saber que se trataba de Baba? Pues porque el míster introdujo un solo cambio en su escuadra con respecto al equipo que había vencido al Almería una semana atrás en el Heliodoro Rodríguez López. Se cayó Chapela y no le relevó Noel (apuesta el míster en la primera jornada del campeonato, en Ipurua). Tampoco Martin Pecar ni Dani Fernández. Fue Baba.

Ya en la presentación del ex del Real Madrid, en propiedad del representativo desde verano de 2025, solo que se marchó cedido a préstamo al Arenas sobre la marcha, Manu Guill advirtió de que se trataba de «un jugador que necesita cariño y confianza» porque, si está fino, «es un cañón, uno de los mejores extremos de la categoría, sin duda».

Tendrá que insistir Cervera en su esmero de cuidar al futbolista mientras espera obtener de él una buena versión porque, de momento, no carbura. Baba jugó unos minutos en el campo del Eibar y no anduvo acertado. No era sencillo porque el ritmo de partido era muy alto y eso siempre supone un hándicap para los que entran desde el banquillo, pero esa tarde otros como Chapela, Pecar y sobre todo Krdzalic salieron en el segundo tiempo y sí dejaron su sello en Ipurua.

Pinchazo y mareo frente al Sporting de Gijón

El canterano merengue se quedó inédito contra el Almería y frente al Sporting, en su primera titularidad liguera, no rindió bien. Empezó por la derecha, pero se le veía algo perdido. Cervera, que lo tenía justo delante en la banda, trató de corregirle dándole indicaciones. No funcionó: cayó en fuera de juego, no se entendió con sus compañeros y le faltó acierto con la pelota en los pies. Pasó de la derecha a la izquierda y terminó la primera mitad por detrás de Gallego. Álvaro decidió sustituirlo al descanso para dar entrada a Noel López, aunque alegó a la conclusión de la cita que el joven no se encontraba bien, que estaba mareado.

El técnico dijo de él, justo después del Trofeo Teide, que no tenía dudas porque sabía lo que le puede dar al equipo. «Puede que no juegue 40 partidos como titular, pero igual si acaba jugando en 40 partidos», expuso el míster. La clave ahora parece no estar tanto en el entrenador y menos en la Dirección Deportiva. Todos creen en Baba. Quizá sea el jugador el que necesite tomarse su proceso de adaptación con un poco más de calma. De momento, le siguen esperando. n