Yerai Martín pide calma para el Costa Adeje de la 26/27: “Es una temporada para cuidar las expectativas”

“Es una temporada para cuidar las expectativas”, declara Yerai Martín, entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, a solo unas horas del comienzo de Liga para el combinado blanquiazul. El femenino del CD Tenerife visita este domingo al FC Barcelona, “la salida más complicada de toda la temporada” a las primeras de cambio.

“La realidad es que la temporada pasada fue muy buena a nivel de resultados. En Liga y en Copa fuimos un equipo que nos plantamos entre los cuatro mejores, pero por eso tenemos que cuidar esas expectativas, porque el fútbol no tiene memoria, creo que si tenemos mucho trabajo adelantado que nos va a ayudar, pero no garantizar para hacer una temporada igual esta. Tenemos una buena plantilla, hay muchos ingredientes para que sea una buena temporada, pero cada partido es un mundo, es muy difícil sumar, nos tenemos que concentrar en el trabajo diario con humildad y prepararnos para competir como competimos la temporada pasada”, reflexiona el preparador tinerfeñista. Su responsabilidad no es solo la de adiestrar al equipo de la mejor manera, sino también la de hacer pedagogía. Si el listón está muy alto y luego no se está “a esos niveles”, las futbolistas “se harán daño”. “Vamos a pensar que estamos preparadas, pero que tenemos que trabajar mucho para hacerlo bien”.

Altas y bajas en una plantilla "más completa"

El verano ha sido intenso para el Costa Adeje en clave mercado. Han llegado muchas futbolistas, pero también se han marchado otras como Natalia Ramos o Paola Hernández, que eran fundamentales para el equipo. La plantilla de la 26/27 será “diferente” y, a juicio del míster, “más completa”. “Con distintos perfiles que nos pueden permitir diferentes cosas. Creo que tenemos jugadoras que van a ir más y mejor a la profundidad y cada partido nos va a pedir exigir algo. Tenemos una plantilla completa, compensada en distintos puestos y que depende de las necesidades, que la temporada es muy larga, seguro que vamos a poder contar con ellas”,

Con la “salida más complicada de la temporada” en el debut liguero, Martín adelanta que “seguramente” haya alguna baja por problemas físicos, aunque no desvela qué futbolistas están mermadas. “Todavía nos quedan dos entrenamientos. Vamos a ver cómo están ciertas jugadoras con pequeñas molestias y decidiremos al final si contamos con ellas o nos ponemos a pensar un poquito en la jornada número dos”.

Natalia Ramos posando con la camiseta del Liverpool / Liverpool FC

El Barcelona, un gigante con poco rodaje

Del Barcelona poco se puede descubrir a estar alturas. Como novedad, “la realidad es que han tenido muchas bajas, jugadoras importantes y de gran nivel que no continúan y también tienen bajas por lesión”. “Que sean un equipo más terrenal, o no, no me atrevo a responderlo. Veremos cuando pasen unas jornadas qué resultados son los que consiguen, pero nosotras somos conscientes de qué tipo de partido tenemos que hacer. Tenemos que hacer un partido muy fino, de guante blanco, tenemos los ejemplos de la temporada pasada, el equipo compitió muy bien en el Johan Cruyff. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer”, asegura Yerai.

Comenzar visitando al flamante campeón de todo no es un buen negocio para nadie pero, “una vez que toca así”, habrá que buscarle el “lado positivo”. “Vamos a pensar que es el mejor momento. A principio de temporada ningún equipo va a estar en los niveles que nos gustaría, tanto a nivel físico, a nivel condicional, a nivel de bajas... En pretemporada cargas de minutos, cargas las piernas y siempre hay alguna jugadora que no lo tolera del todo bien y hay lesiones, como es normal. Mejor la primera jornada, cuando no están tan rodadas, pero a la vez creo que nosotras tampoco vamos a estarlo. Cuando tocó el Barça para empezar dijimos: venga, a por ellas, es el mejor momento, la jornada número uno”, manifiesta el preparador tinerfeñista.

Plantilla cerrada y claves para la 26/27

Con la plantilla cerrada, salvo alguna operación inesperada, toca ahora centrarse en lo que viene. Máxime cuando la tónica esperada en la Liga F será de máxima igualdad. “Creo que va a estar todo muy igualado, cada vez todos los equipos nos preparamos mejor, cada vez todos nos conocemos mejor y cada vez es un fútbol más táctico de resultados más cortos y cerrados. Nosotras tenemos que ser conscientes de cuáles son los puntos fuertes que nos ha hecho hacer una buena temporada como la pasada. Uno de ellos es la solidez defensiva, encajar pocos goles, muchas porterías a cero... E intentar ser fuertes en el Heliodoro, pero desde la jornada número 2 y no desde la 15. Creo que la segunda vuelta en el estadio fue muy buena, el equipo se sintió cómodo, se sintió valiente y se sintió con confianza. Por eso se escaparon aquí muy poquitos puntos. Esas tienen que ser nuestras claves. Creo que tenemos cosas arriba para crear peligro, para hacer gol, somos un equipo también fuerte a balón parado y, si mantenemos la solidez defensiva y encajamos poquitos goles, estoy convencido de que raro será el partido que nosotras no hagamos un gol", zanjó el preparador.