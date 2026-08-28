Estirar el pleno, el reto en el Heliodoro ante el Sporting

Anecdótica o no, la presencia del Tenerife en el primer puesto de la clasificación de LaLiga Hypermotion, con los mismos puntos que la Las Palmas (6), refleja la realidad del momento de un equipo que ha regresado a Segunda División mejor de lo que, en general, se esperaba. Un 1-3 en Ipurua para abrir el camino y un convincente 1-0 al Almería para continuar dan forma a un pleno que no tiene por qué quedarse ahí. La oportunidad de estirarlo llega pronto, en la apertura de la tercera fecha y con el Sporting como adversario, un oponente que debutó con un empate con el Sabadell (0-0) y un triunfo sobre el Burgos (1-0), en ambos casos, en El Molinón. Aunque todavía son cortas, se cruzan en el RodríguezLópez dos rachas productivas.

En cualquier caso, un Tenerife-Sporting suena a clásico. De hecho, son los dos clubes con más puntos en la clasificación histórica –los gijoneses son líderes– y dos de los tres con más temporadas en la categoría de plata –los rojiblancos llevan 53, como el Real Murcia, y los blanquiazules suman 49–.

Ahora se reencuentran después de la breve estancia del Tenerife en Primera RFEF. Un año que el Sporting consumió con el mismo reto de siempre, el de tratar de regresar a la competición principal, en la que jugó por última vez en la 16/17.

El undécimo intento consecutivo tiene como entrenador al argentino Nicolás Larcamón, uno de los debutantes en esta edición de la Segunda. El extremo opuesto es el de Cervera, el más veterano de todos sus colegas de profesión en el presente curso. Contrastes en los banquillos y un claro plan a seguir por el lado de los locales, consistente, en parte, en cortocircuitar al Sporting en su zona de creación, como pasó en el reciente pulso con el Almería. Esta vez, los objetivos a anular serán el exblanquiazul Álex Corredera y Gelabert. Para ello, lo más probable es que Álvaro esté más cerca de repetir la última alineación que de no hacerlo. Tiene las bajas de tres de los fichajes de este verano, Ranos, Jureskin y Viereck. El primero no se ha recuperado de unas molestias, el segundo sigue con su puesta a punto particular y el tercero tuvo que viajar a su país natal, Países Bajos, por un asunto personal. Ninguno jugó ante el Almería. Tampoco está disponible Alassan, pero lo suyo va para largo, hasta finales de año.

Se espera el mismo armazón defensivo que el domingo, con César y David en las bandas y Landázuri y León como centrales, y con Jesús y Juanjo por delante. También parece claro que repetirán los atacantes Nacho Gil, Víctor Moreno y Enric Gallego. La única duda podría estar en la banda derecha. Noel fue el elegido en Ipurua, Chapela en el siguiente encuentro... Cervera reconoció que se trata de la posición más abierta. Su preferencia es la velocidad, pero también el equilibrio que pueden aportar futbolistas como Chapela.

Noticias relacionadas

La continuidad que se ve en la corriente del Tenerife también marca la pauta del Sporting, al menos, de puertas afuera. Tras un estreno más plano ante el Sabadell, el equipo de Larcamón progresó con el 1-0 al Burgos. Ese día no estuvo el recién fichado Antonio Casas. El delantero apunta a tener minutos en el Heliodoro.