Pericia vale más que experiencia

Acabado el primer partido de la temporada en Ipurua, un exultante y goleador Jesús Álvarez se ocupó de subrayar ante los periodistas allí presentes que su compañero en la medular ese día, Juanjo Sánchez, acababa de disputar su primer partido en Segunda con un extraordinario derroche físico y de fútbol. «Pareciera que lleva en la categoría toda la vida», verbalizó el maño.

No es el de Lebrija el único de los hombres de Cervera que ha debutado en la Hypermotion en estas dos primeras jornadas de liga. De ahí las dudas que desprendía el míster en las horas previas al estreno, pues no sabía cómo iba a responderle un equipo repleto de novatos… y extranjeros.

«Lo más complicado no es aprender el idioma, que ya muchos hablan algo de español y se entienden bien con los que más manejamos el inglés; lo difícil es que sepan cuál es nuestra forma de trabajar», enunciaba hace solo unos días Nacho Gil, a quien debe ubicarse en el bando de los experimentados, pues en Segunda acumuló más de un centenar de partidos con Elche, Las Palmas y Ponferradina.

Buena parte de la labor de Álvaro Cervera y su equipo de trabajo, reforzado este verano por la impagable presencia de Aitor Sanz, ha estado centrada en trasladar a los nuevos el altísimo nivel de exigencia de la competición de plata, a la que considera entre las cuatro o cinco mejores ligas de Europa. En este sentido debe entenderse su público mensaje al recién llegado Neal Viereck después del amistoso estival contra el Leganés. «Hay que ser más contundentes; acciones como la que le penalizaron en este partido, en liga son tarjeta roja», recordaba entonces el jefe del banquillo insular, quien parece haber inculcado al plantel la necesidad de competir al máximo para resistir a los embates de la Hypermotion. De momento, el desempeño del Tenerife es impecable: seis puntos de seis –1-3 en Eibar y 1-0 al Almería en el Heliodoro Rodríguez López–, tan solo un gol encajado, una portería a cero y liderato compartido con los vecinos de Las Palmas. Son los únicos equipos con un pleno de seis puntos.

Sin recorrido en Segunda

En el Tenerife son novatos Noel López, Juanjo Sánchez, Martín Pecar, Anes Krdzalic o Fabricio; y entre ellos también cabe ubicar a los aún inexpertos César Álvarez o Landázuri, que apenas jugaron 12 o 13 partidos en el catastrófico año del descenso. Eso sí, lo hicieron en el tramo final, donde ya el rendimiento del representativo empezó a ser aceptable para la categoría. También con cierto caudal de experiencia aparece Baba Diocou, con opciones de salir en este esprint final de mercado, y que ya probó la liga de plata en su etapa a préstamo en el Granada.

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En el polo opuesto, entre los jugadores más hechos a la categoría, destaca la larga trayectoria de José León Bernal, con casi 200 comparecencias en Segunda, la mayoría de blanquiazul; los goles a sus casi 40 años del incombustible Enric Gallego, que ya ha jugado en 164 oportunidades en esta liga; las 76 veces de Chapela, que pasó por Eldense y de forma testimonial por el Burgos; o los 72 partidos de Dani Martín, que tampoco es nuevo y ya defendió las porterías de Málaga, Eldense, Andorra y mucho antes la del Sporting. La experiencia es un grado, pero en el caso del Tenerife la pericia vale mucho más. Sus novatos también brillan.