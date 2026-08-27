La mezcla de dos jugadores, la combinación que se ajusta al perfil de delantero que quiere Cervera

La velocidad de Noel López sumada a la presencia de Enric Gallego. Más o menos es lo que le gustaría a Álvaro Cervera que reuniera el jugador que espera que se incorpore al Tenerife antes del martes, día en el que cerrará el mercado verano. No es que sea un refuerzo imprescindible para el técnico, porque la plantilla que entrena es "apañada", pero un atacante de ese estilo sí ayudaría a "competir" mejor.

Cervera puso el ejemplo del partido de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion ante el Almería, un rival que, por momentos, supo imponerse con el manejo de la posesión en el campo contrario. «En esas situaciones creo que sí necesitamos un delantero con presencia y rápido», reconoció. "Noel es rápido pero no tiene presencia, y Enric tiene presencia pero no es rápido", añadió dando a entender que le falta una pieza que combine esas dos cualidades. "Sin ese fichaje podemos competir, pero estaríamos mejor en la otra situación", aseguró refiriéndose a un futbolistas que "le dispute el balón a los centrales y sea rápido". El técnico no pasó por alto que esos jugadores suelen ser caros y son difíciles de encontrar, pero no por ello dejó de señalar la carencia que ha detectado en la nueva plantilla.

El papel de David Rodríguez

En la víspera del encuentro con el Sporting, Cervera también fue preguntado en rueda de prensa por el papel de David Rodríguez, un lateral diestro que se desenvuelve por la otra banda. El entrenador contó que la dirección deportiva del club decidió apuntalar ese puesto con Roko Jureskin sabiendo que a él le gusta más David por la izquierda que por la derecha, y que en costado zurdo ya estaba Marc Mateu. "Da la casualidad de que Roko llegó tarde y todavía no está para jugar y que Marc ha estado lesionado, y esa es una situación que me ha dado la posibilidad de poner a David por la izquierda sin que haya ningún tipo debate, pero cuando perdamos y el gol llegue por esa banda, se dirá que la culpa es mía", reflexionó Álvaro.

En cualquier caso, insistió en que le convence más el rendimiento de Rodríguez por el carril zurdo. "¿Podría poner a los otros? Sí. ¿El equipo se desnaturaliza por poner ahí a David? No. Defensivamente es muy fuerte y sé que en ataque se nota que no es zurdo y que no centra bien. Todos vemos esa parte, pero no la otra: David es defensa", remarcó. "Por mi forma de ser, prefiero llegar una vez y que no me lleguen, que atacar cinco veces por esa banda y que nos lleguen tres. Si viene un jugador zurdo que defiende y centra fenomenal, va a jugar, pero tendría que quitarle el puesto a David", avisó.

"La realidad nos pondrá en nuestro sitio"

Pasando al colectivo, reconoció que los seis puntos sumados por el Tenerife en las dos primeras jornadas de Liga "vienen muy bien" porque, en teoría, el blanquiazul no va a ser uno de los equipos "de arriba". Dicho esto, aseguró que en la convivencia diaria no percibe euforia. "Y si la notase, tampoco estaría preocupado porque la realidad nos va a poner en nuestro sitio a corto o medio plazo", advirtió. "Llevamos dos partidos y estas cosas forman parte del fútbol y también de las casualidades:que un recién ascendido lo gane todo y uno que acaba de bajar no lo haga", argumentó el entrenador.

Cómo parar al Sporting

La idea es que la racha se alargue y que el pleno llegue a los nueve de nueve. Para eso, el Tenerife necesitará derrotar a un Sporting que tendrá más opciones de vencer si es capaz de ejecutar su plan con cierta facilidad. La manera de evitarlo, según Cervera, será "anular a los jugadores que crean problemas defensivos cuando entran en acción". Entrando en detalles, señaló que si Álex Corredera y César Gelabert consiguen conectar con Juan Otero y Konrad de la Fuente, el Tenerife lo va a "pasar mal".

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¿Repetirá la alineación del triunfo al Almería? Cervera aclaró que el corto espacio de tiempo para preparar el duelo con el Sporting no lo impedirá, ya que "hay espacio para que los jugadores lleguen bien", pero introdujo otro factor que activaría todas las alternativas. "A lo mejor, ahora que todo va bien habría que poner a gente que pensamos que en el futuro nos va a echar una mano;y es mejor ahora que después de perder y si vamos a un campo difícil", planteó.