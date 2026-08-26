El CD Tenerife, "sin prisas" en la recta final del mercado y con el objetivo de fichar un delantero

El Tenerife entra en la recta final del periodo de altas y bajas de verano –el mercado cerrará el 1 de septiembre– "sin ansiedad" pero con la firme voluntad de redondear la plantilla con un delantero. Lo confirmó el director deportivo Manu Guill en 'Canarias Radio'. Lo mismo que la decisión de no reforzar la portería y la continuidad de Jesús de Miguel. Además, se mostró convencido de que no saldrá ningún jugador con una venta no esperada –y tampoco deseada, si es que hay alguna en la agenda–. Ahí puso el ejemplo de uno de los blanquiazules con mejor cartel, el central ecuatoriano Anthony Landázuri. "Se va a quedar", avanzó.

El alicantino reconoció que el club está "buscando un delantero" y no descartó que el elegido vaya a ser Dawda Camara, un atacante que pertenece al Girona. "Es una de las opciones que tenemos", dijo antes de añadir que es un jugador del gusto del cuerpo técnico. "Es grande y rápido, y a Álvaro le convence ese perfil", comentó. "Pero si traemos a alguien, será para que venga a ser titular", advirtió partiendo de la base existente con Enric Gallego, anotador en los partidos ante el Eibar y el Almería, Jesús de Miguel y un Grant Leon Ranos que no ha participado en Liga y que "es un jugador muy bueno". Del alemán señaló que "viene de Primera, es internacional –con Armenia–, se mueve muy bien y en el área define fenomenal". Para incorporar a un cuarto delantero, aseguró que el club maneja varias opciones y «no tiene prisas». Guill admitió que le gustaría que ese fichaje que falta tuviera el cartel de titular, pero tampoco descartó que el asunto se termine resolviendo con la contratación de un "chico joven que pueda complementar" ese puesto.

Jesús de Miguel se queda

Lo que sí es seguro es que Jesús de Miguel no cambiará de equipo en lo poco que queda de mercado de verano. "La temporada pasada se ganó quedarse en el Tenerife", opinó. "Recibimos ofertas por él y el club, valorándolo todo, pensó que esa operación podía venir bien para invertir el dinero en otro jugador, pero Jesús había firmado por tres años con nosotros, rindió muy bien durante la primera vuelta de la temporada pasada, después jugó lesionado y se ha ganado estar con nosotros en Segunda", resumió el director deportivo.

Con todo esto, la actuación del Tenerife en la ventana de fichajes de aquí al 1 de septiembre se reducirá a "un delantero y ya está". Porque no hay prevista ninguna salida. "Será muy complicado", admitió Guill, despejando las dudas que han surgido en torno a Landázuri. "Se quedará", zanjó.

Gabri de Vuyts, también

Tampoco saldrá cedido Gabri de Vuyst. En este caso, Manu no ocultó que la dirección deportiva tuvo en cuenta la conveniencia de que el portero majorero cambiara de equipo para que pudiera tener el rodaje en la competición que probablemente le faltará este curso en el Tenerife, por la presencia en la plantilla de un arquero que siempre parte como titular, Dani Martín. Pero el plan de sacar a préstamo a De Vuyst no llegó a tener recorrido por el deseo de Álvaro Cervera de seguir contando con la misma pareja de especialistas. "Si el entrenador dice que con ellos dos le va bien, fenomenal", afirmó Manu. "En el club pensamos que Gabri, que es nuestro segundo portero, necesita minutos, y como ha tenido opciones de salir cedido a un equipo de Primera RFEF, pensamos que le iba a venir bien que acumulara experiencia para que volviera con más fuerza, pero no pasa nada, es muy buen portero, es joven y hemos decidido que no vamos a hacer nada", explicó. "En la dirección deportiva sí valoramos la opción de que saliera, mirando por Gabri y analizando la plantilla, pero en el cuerpo técnico nos dijeron que están tranquilos con lo que hay. Para nosotros así es mucho más fácil y mejor", añadió.

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El Tenerife se está moviendo el mercado de verano con un tope de inversión en salarios que está por debajo del que tuvo en su última temporada en Segunda División, la 24/25. "Estamos en la mitad, más o menos", contó. "Pero para nosotros es más fácil fichar así en Segunda que hacerlo en Primera RFEF, porque ahora accedes a otros mercados, hay jugadores de fuera que quieren venir... Eres el Tenerife en Segunda y, aunque económicamente se te puede escapar algún jugador, tienes argumentos para trabajar", finalizó.