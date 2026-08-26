Enric Gallego y Nacho Gil, 'la pareja del gol' en el CD Tenerife

No fue un efecto 'déjà vu'. Ni siquiera uno de esos recuerdos que se desbloquean después de tanto tiempo que uno tarda en caer en la cuenta. Todo lo contrario, estaba fresco en la cabeza del tinerfeñismo. Y en el corazón de los birrias más empedernidos: el guion del gol del Tenerife al Almería ya lo habían visto con idénticos protagonistas: asiste Nacho Gil y marca Enric Gallego.

Había sucedido hacía apenas una semana atrás y valió para convertirse en el primer tanto del Tenerife en la 26/27. El primero tras el retorno al fútbol profesional. Nacho asiste y Gallego la manda a guardar en Ipurua. Las dos veces para abrir la lata y las dos veces con final feliz, triunfo del equipo de Álvaro Cervera cimentado en la solidez defensiva y el compromiso colectivo, por su puesto, pero con el acierto de 'la pareja del gol' en la mitad de campo contrario.

Nahco Gil, sobre el césped del Heliodoro mientras Enric Gallego es abrazado por sus compañeros en el córner después de marcarle al Almería. / CDT

Frente al Eibar, un rayo al contragolpe

Frente al Eibar fue muy rápido, como le gusta a Cervera. Recuperación en campo propio, control orientado de Nacho y asistencia perfecta para la carrera al espacio de Enric Gallego. El pase fue tan bueno que el barcelonés no tuvo ni siquiera que tocar la pelota antes de golpear cruzado. Lo le hizo falta. Su chut fue perfecto. Imposible de detener para Magunagoitia. “No lo hemos puesto ahí para eso [para hacer daño en velocidad], sino para que se las quedara, pero acabó definiendo bien”, reconoció el míster con una sonrisa tras el partido.

Contra el Almería, con precisión en el área rival

En el duelo ante el Almería del pasado fin de semana, el primero de la temporada en el Heliodoro, la pareja del gol volvió ha hacer de las suyas. Pero esta vez de distinta manera, en ataque posicional. Una jugada cerca del córner que parecía algo atascada mejoró cuando Jesús Álvarez filtró un pase para Nacho. El valenciano, de espaldas y con todo en contra ante la vigilancia de Pulido, amagó con repetir pase atrás y se giró hacia delante. Magia para dejar atrás al defensor rival y poder meterla en el área pequeña. Ahí apareció el gigante barcelonés para adelantarse a su marca y empujar el cuero a gol. Del espacio en Ipurua al talento en el Heliodoro. La pareja del gol vale para un roto y para un descosido porque han empezado el curso volando.

Mucho más que dos goles y dos asistencias

Y es que sendos goles no son casualidad. Nacho Gil viene de dos actuaciones sensacionales. Con y sin balón estuvo brillante en Eibar y volvió a brillar en la cita frente al Almería -ha sido designado MVP por la afición blanquiazul-, lo mismo que Enric Gallego. Aporta mucho más que goles y, de momento, ha redondeado sus dos participaciones con acierto en el área rival. Camino de los 40, el catalán sigue siendo fundamental para Cervera, que lo cuida gestionando sus minutos: una hora en la primera jornada y 70 minutos en la segunda.

Nacho Gil, deisgnado MVP del partido contra el Almería por la afición del CD Tenerife. / CDT

Dos perfiles bien distintos, dos soldados de Álvaro Cervera

Lo curioso de la 'pareja del gol' es lo bien que se complementan dos futbolistas tan distintos. Comparten origen mediterráneo y son fieles soldados del cerverismo, pero sus trayectorias y virtudes son diametralmente opuestas. Nacho llegó a la élite saliendo de una gran cantera, la del Valencia, y Gallego escalando desde muy abajo, categoría a categoría y siempre tarde. Debutó en Segunda con casi 32 años. Gil es jugador de talento y Enric de oficio.

También en su etapa profesional hay diferencias. El valenciano cumplirá 31 años en unos días. Gallego 40. Uno busca dejar su sello en Segunda y demostrar que es más futbolista que cuando pasó por Elche, Ponferradina y Cartagena, y el otro, cuya capacidad está ya fuera de toda duda, se niega a perder el privilegio de ganarse la vida corriendo detrás del balón.

La 'burrita vieja' sigue cumpliendo

Gallego sonrió sorprendido hace unos meses, cuando le preguntaron si la 25/26 iba a ser su última temporada, si había opción de una retirada. “Todavía está lejos”, manifestó convencido. Pichichi del equipo con 19 goles, ¿quién se iba a atrever a cuestionar a la 'burrita vieja', como le llaman en tono jocoso sus compañeros? Tampoco a Nacho, que desveló hace unos días su desafío en el curso que acaba de arrancar: “Demostrar que no solo era válido para Primera RFEF y que en Segunda puedo hacerlo igual o mejor”. La 'pareja del gol' está cumpliendo.