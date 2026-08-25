Operación a Catar con opción de compra: el CD Tenerife liquida la salida temporal de Balde Jr.

El CD Tenerife y el Muaither SC han oficializado un acuerdo para la cesión con opción de compra del futbolista Mahamadou Balde Balde (Granollers, 01/01/2004), quien militará en el conjunto catarí durante la campaña 2026/2027.

El atacante catalán de 22 años cierra así su reciente etapa en el club insular, donde el curso pasado contó con regularidad en los planes del primer equipo participando en 21 encuentros oficiales (19 en Primera Federación y 2 en la Copa del Rey), firmando además dos dianas en el torneo regular.

Balance y trayectoria en la entidad blanquiazul

Desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López se ha querido transmitir públicamente el agradecimiento al futbolista por su entrega, deseándole los mayores éxitos profesionales y personales en este nuevo reto en el fútbol asiático.

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