Dani Martín defiende a Gabri de Vuyst: "Se merece estar con nosotros y creo que va a seguir"

Dani Martín defiende a Gabri de Vuyst. El primer portero del CD Tenerife ha salido en defensa de su compañero y rival por el marco del representativo insular. “Creo que Gabri se merece estar con nosotros y que va a seguir con nosotros. El míster lo tiene bastante claro”, ha manifestado el arquero tinerfeñista.

De Vuyst, que dio el salto al primer equipo la pasada temporada para formar tándem con Dani, participó en los partidos de Copa del Rey y en algunos de Liga. Sus números fueron buenos y a Álvaro Cervera se le vio siempre encantado con él. Sin embargo, no anduvo fino en los dos últimos compromisos ligueros de la 25/26 y dejó algunas dudas en pretemporada. La opción de que el representativo firmara a un portero llegó a estar sobre la mesa, aunque el míster no fuese partidario. Le gustan Dani y Gabri y valora que haya afinidad entre los dos.

Una situación complicada de gestionar

Entretanto, el trago de sentirse cuestionado por primera vez no debe haber sido sencillo para De Vuyst. De ahí que Dani revelase que ha hablado “mucho” con él para intentar “ayudarlo lo máximo posible”. “Yo creo que está pasando por una situación complicada: muchos rumores, se habla mucho en prensa de si va a venir un portero o no... lógicamente desestabiliza un poco a cualquiera”, reconoce el primer portero antes de poner en valor el trabajo de su compañero y asegurar que el majorero no era el único que quizá no estaba al cien por cien en pretemporada. “Él ha estado entrenando como siempre, al máximo. En los partidos que yo jugué en pretemporada mis sensaciones no fueron las mejores. Hubo partidos en los que estuvo muy bien y en los que, por errores ajenos o las dudas de no venir compitiendo... pero es que nos pasa a todos los porteros, es una cosa normal”, indicó Martín,

Además, Dani asegura haber visto al joven “bien”, compitiendo y “entrenando al máximo”. “Espero que esté conmigo este año, aprendiendo yo de él, porque tiene cosas muy buenas, y él de mí también. Me gustaría seguir con él, lógicamente no es un tema que yo decida mucho, eso ya es más de la gente de la Dirección Deportiva, aunque creo que el míster lo tiene bastante claro también”.

Gabri de Vuyst. / CDT

Las dudas hacen mella en la confianza del futbolista

Dani Martín sabe de lo que habla. Ahora es intocable y rinde a un gran nivel, pero en el pasado atravesó por momentos en los que le tocó estar a la sombra y ser objeto de críticas y rumorología. “Te generan dudas, incluso sobre si eres capaz de estar en la categoría o no. Te puede pasar".

Pero el día a día es lo que manda. Si tú estás bien en el día a día, si tú trabajas, los resultados llegan. En el tema del trabajo no hay duda con Gabri y en el tema de calidad tampoco. Quizá la Dirección Deportiva puede pensar que le falta continuidad o haber competido en la categoría, pero todos los porteros hemos tenido que debutar alguna vez. Yo creo que Gabri se merece estar con nosotros y que yo creo que va a seguir con nosotros”, zanjó.