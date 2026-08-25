El desafío de Dani Martín, portero del CD Tenerife: "Esta temporada tengo más hambre que nunca de demostrar mi nivel"

Con más “ambición” que nunca. Así afronta Dani Martín, portero del CD Tenerife, la temporada 26/27. “Creo que es una temporada donde tengo más hambre que nunca de hacerlo bien, de asentarme en esta categoría y de demostrar el nivel que tengo. Con mucha hambre y mucha ilusión”, asegura el futbolista tras una campaña brillante en Primera Federación.

Dani Martín, que encajó un gol en la primera jornada de Liga, ante el Eibar, pero viene de celebrar la primera portería a cero de la 26/27, manifiesta que “cuando el nivel sube, tú también quieres ser mejor”. “El año pasado tuvimos mucha exigencia, no fue fácil estar al nivel que estuvimos todas las jornadas. Te hace pensar cuando acaba la temporada, este también tiene que ser el año donde tengo que hacerlo incluso mejor. Llegas al primer partido al Heliodoro y te encuentras con el recibimiento que hemos tenido, con el apoyo que hemos tenido y todavía piensas más en que tienes que dar un pasito más”.

El comienzo es ilusionante, pero hay que tomárselo con "tranquilidad"

Sube la categoría y con ella la exigencia, pero también el apoyo del tinerfeñismo, que ha crecido en número. Mayor estimulación para la plantilla. “Tenemos que dar un poquito más, no vale con el 100%, tiene que ser un poquito más. Con muchas ganas de que vayan pasando las jornadas, de ver dónde estamos, de ver el nivel que tenemos realmente”, apunta el protagonista.

La incógnita del regreso del Tenerife a al fútbol profesional se está resolviendo, por ahora, de la mejor manera posible: pleno de seis puntos, los fichajes aportando y la afición entusiasmada. La alegría es natural pero, a juicio de Dani, hay que tomarse la situación con “tranquilidad” y sabiendo que la Liga es “muy larga”. “Quedan 40 jornadas. Quedan muchísimos puntos. Nadie está ascendido con seis puntos y nadie está descendido con uno. Faltan 40 partidos en los que tenemos que salir como hemos salido en estos dos e intentar dar lo máximo. Es bonito estar ahí arriba, pero es muy largo y hay que tener los pies en el suelo. El viernes, que es lo más próximo y lo que más nos tiene que preocupar. Jugamos contra un grandísimo rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. No podemos pensar mucho más allá”, afirma.

La continuidad del bloque y el modelo, dos de las claves

Pero el inicio del cuadro de Álvaro Cervera no es casualidad. “Es para lo que venimos trabajando toda la pretemporada, para empezar bien. Las sensaciones no eran las mejores, pero cuando el equipo compite tiene un nivel muy bueno. Igual no se pensaba que podíamos sacar los primeros seis puntos. Hemos dado la cara, hemos ido al máximo y al final los hemos conseguido”.

La continuidad del técnico y de una buena parte de la plantilla han sido claves porque “era muy importante mantener el bloque de jugadores y de forma de jugar del año pasado”. “¿Para qué cambiar nada cuando las cosas te van bien? Se ha visto que el equipo tiene esas señas de identidad que nos van bien. Estamos acostumbrados al míster, que sabe sacar lo máximo de nosotros. El equipo está muy bien, está con muchas ganas, así que vamos a seguir así”, pronostica el arquero.

Dani Martín. / CDT

Aumenta el nivel de los oponentes, pero se mantiene la solidez defensiva

De esta manera, y aunque en Segunda los rivales “tienen mucha más calidad y te someten bastante más”, este Tenerife sigue siendo un equipo “muy sólido”. “Se nota esa confianza que tenemos los unos en los otros. Estoy muy contento por mantener ese bloque, por mantener esa unión que tenemos todos y por mantener la portería cero que en esta categoría es muy importante y muy difícil”, celebra Martín.

El Sporting de Gijón, club del que es canterano el asturiano y rival blanquiazul este viernes “es un equipo histórico de la categoría y siempre un rival muy complicado”. “Tienen muy buenos jugadores, gente muy buena arriba y atrás mantienen el bloque de la temporada pasada. Creo que es un equipo para aspirar a estar con los mejores. Siempre es bonito jugar contra el equipo de tu ciudad y más estando aquí en Tenerife. Será un partido muy bonito”, zanja el jugador.