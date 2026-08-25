El contraste de dos modelos y un coliderato histórico: la revelación del CD Tenerife frente a la consolidación de la UD Las Palmas

El fútbol canario ha tomado el control absoluto de LaLiga HyperMotion tras la disputa de las dos primeras jornadas de liga. A 25 de agosto de 2026, la UD Las Palmas y el CD Tenerife ocupan las dos primeras plazas de la clasificación con pleno de victorias (6 puntos), exhibiendo un balance idéntico de 4 goles a favor y solo 1 en contra, con el liderato provisional para el conjunto grancanario por el quinto criterio de desempate: el fair play. La UD ha recibido una amarilla por las tres que ha recibido el Tete.

Pese a compartir la zona privilegiada de la categoría, siendo los únicos equipos que cuentan sus partidos por victorias, ambos clubes llegan a este brillante arranque desde realidades y proyectos deportivos totalmente opuestos.

CD Tenerife: la revelación recién ascendida que rompe los pronósticos

El CD Tenerife ha firmado un regreso fulgurante al fútbol profesional tras su paso por Primera Federación. El bloque blanquiazul asaltó el feudo de la SD Eibar (1-3) y tumbó al potente UD Almería (1-0) en el Heliodoro Rodríguez López demostrando un bloque rocoso e intratable. El esquema prioriza el orden, la fortaleza en las disputas y un fútbol directo que saca el máximo partido de sus piezas ofensivas sin necesidad de monopolizar la posesión.

Enric Gallego, autor del único gol del partido. / María Pisaca

El gol lleva su nombre: Enric Gallego abandera la delantera chicharrera con dos dianas acumuladas, situándose en el vagón de cabeza de los máximos artilleros del campeonato.

abandera la delantera chicharrera con dos dianas acumuladas, situándose en el vagón de cabeza de los máximos artilleros del campeonato. Visión de juego: Nacho Gil se consolida como el principal asistente del equipo insular con dos pases de gol en dos jornadas.

se consolida como el principal asistente del equipo insular con dos pases de gol en dos jornadas. El timón del barco : Jesús Álvarez ha caído de pie en el centro del campo blanquiazul, heredero del dorsal 16 del capitán Aitor Sanz. Su conexión con Juanjo Sánchez está resultando capital para entender el juego del equipo.

: Jesús Álvarez ha caído de pie en el centro del campo blanquiazul, heredero del dorsal 16 del capitán Aitor Sanz. Su conexión con Juanjo Sánchez está resultando capital para entender el juego del equipo. Los nuevos: saliendo de Jesús, Víctor Moreno se ha apoderado de la titularidad en cualquiera de los flancos de ataque del Tenerife. Viereck, Jorge More, Pecar o Krdzalic han dado muestras de lo que pueden aportar a Álvaro Cervera sobre el terreno de juego.

UD Las Palmas: un candidato impulsado por el talento y el dominio del juego

Tras rozar el ascenso el curso pasado, la UD Las Palmas de Rubén de la Barrera ha iniciado el campeonato con paso firme tras imponerse al Albacete (2-1) en la jornada inaugural y solventar con autoridad su salida ante el AD Ceuta (0-2), gracias a los tantos de Taisei Miyashiro y Manu Fuster.

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas. | / UDLP

La brújula del equipo: Kirian encabeza la estadística de pases de LaLiga en este inicio liguero con un total de 176 envíos completados.

encabeza la estadística de pases de LaLiga en este inicio liguero con un total de 176 envíos completados. Plantilla mediática: el proyecto amarillo cuenta con nombres de enorme calado como Jesé, Sandro, la vuelta de Sergio Ruiz o la irrupción viral de Rafa Cruz .

el proyecto amarillo cuenta con nombres de enorme calado como Jesé, Sandro, la vuelta de Sergio Ruiz o la irrupción viral de . Efecto Miyashiro : el japonés ya es propiedad de la institución amarilla y continúa dejando las buenas sensaciones con las que terminó la temporada.

: el japonés ya es propiedad de la institución amarilla y continúa dejando las buenas sensaciones con las que terminó la temporada. Jefté y el resto: el otro fichaje que se ha ganado la confianza de Rubén de la Barrera es Jefté Betancor. El atacante cumplió el sueño de firmar por el equipo de su tierra y, a falta de goles, está aportando en distintas facetas del equipo. Sergio Ruiz o Bonfanti han disfrutado de minutos de calidad en los dos partidos disputados.

Próximos compromisos en la Jornada 3

El CD Tenerife buscará mantener su racha este mismo viernes, 28 de agosto, a las 21:00 horas recibiendo al Real Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López. Por su parte, la UD Las Palmas defenderá su liderato ante el CD Castellón antes de afrontar su visita al CD Leganés en la cuarta cita del calendario.