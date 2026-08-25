Alassan espera tener el alta en noviembre

Lo último que se ha visto de Alassan Gutiérrez es su celebración en el vestuario, y además por todo lo alto, de la victoria del CD Tenerife el pasado domingo ante el Almería. El canterano es uno más en el grupo que lidera Álvaro Cervera y espera el alta médica a corto plazopara volver a competir. De momento, trabaja junto al resto de futbolistas del primer equipo blanquiazul y hace rehabilitación con el equipo de fisioterapia que encabeza Luis Plasencia en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

El isleño recibió uno de los golpes más duros de su carrera deportiva con la grave lesión que sufrió durante la pasada campaña. Entonces, el club por mediación Rayco García reaccionó de forma ejemplar y le dispensó una instantánea renovación que ya está firmada, aunque sin escenificación pública del momento en que se rubricó el contrato.

Para estos días, Alassan tenía programada una visita a Gran Canaria para pasar por la consulta del especialista que le operó. De momento, figura sin ficha en el CD Tenerife, como así contemplaba el acuerdo con el futbolista. Ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2027, lo más natural es que pueda salir a préstamo para la segunda mitad de la temporada. Otra opción, y nadie la descarta aún, es que haya espacio libre en el primer equipo y se apueste por darle carrete.

No obstante, el gran paso adelante para el extremo blanquiazul será recibir buenas noticias en noviembre, momento en el que su recuperación ya podría entrar en su recta final. Por lo pronto, el jugador está poniendo todo de su parte para acortar los plazos. Y lo está consiguiendo.

Alassan sufrió una gravísima lesión a principios del pasado mes de abril y la confirmación de los peores presagios cayó como un jarro de agua fría en el vestuario: «luxación de rótula, con rotura del tendón rotuliano». El durísimo percance le obligó a pasar por el quirófano y el Tenerife le dio entonces todas las facilidades para que aquel proceso difícil transcurriera de la forma más llevadera posible.

Llegados a este punto, el canterano parece haber dejado atrás los momentos más duros de la rehabilitación y, desde su proverbial optimismo, anima y apoya al grupo como uno más, participa de las rutinas diarias en la medida de lo posible y afronta su recuperación desde el mismo centro de operaciones que sus compañeros. Geneto le ha visto ir quemando etapas en su particular pelea contra el reloj. Gutiérrez quiere estar listo cuanto antes, aunque por el camino posiblemente tenga que afrontar una cesión y romper, aunque sea provisionalmente, con el club de sus amores.

Cuentan desde el entorno personal y profesional del futbolista que su sentimiento es de absoluta gratitud al Tenerife y especialmente a su máximo accionista, Rayco García, quien compareció en los medios oficiales de la institución a las pocas horas de confirmarse el cruel diagnóstico para el isleño: «Todo aquel que defienda este escudo con honorabilidad y respeto, será renovado siempre. Juguemos en la categoría que sea. Y Alassan es un ejemplo; por eso confirmamos que será renovado la temporada que viene». Idéntica decisión se había adoptado el año antes con Javi Alonso, ya fuera del club y ahora en las filas del Laguna.

Salifo, otra historia

También va para largo, en este caso como mínimo hasta principios del año que viene, el proceso de recuperación de otro lesionado de larga duración: Salifo Caropitche. En su caso, se lastimó durante su periodo a préstamo en el CD Guadalajara, con el que firmó una muy buena temporada en Primera RFEF: 20 partidos jugados, 16 como titular, y seis goles. A mediados de abril se vio obligado a parar por el percance que sufrió en la rodilla.

Como ocurre con Alassan, tiene contrato en vigor y una muy buena consideración por parte de los técnicos y jerarcas del Tenerife, pero sin perspectivas reales de ser relevante para el club ni en el corto ni en el medio plazo.