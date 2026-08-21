Un juego de agudeza mental

Hoy les propongo un juego de agudeza y rapidez mental. En los próximos 15 segundos y sin demorarse por mucho más tiempo, traten de pensar quién podría ser el futbolista del CD Tenerife con mayor salario en la plantilla actual. ¿Lo tienen? ¿No? Pues la verdad, yo tampoco.

En realidad los asuntos salariales me importan más bien poco, pero la reflexión al respecto resulta conveniente porque los jerarcas del representativo han conformado para este curso una plantilla en la que no sobresale nadie. Es un proyecto coral, pero de verdad. No hay ningún futbolista obligado a cargarse al hombro toda la responsabilidad futbolística en ninguna faceta del juego. Tampoco en el gol, donde no hay un solo delantero que vaya a asumir toda la carga, siquiera en un porcentaje significativo. La tarea de marcar -y así ya lo vimos en Eibar- va a ser una cuestión colectiva.

Aunque a muchos aficionados les gustaría, tampoco hay en este Tenerife una superestrella a la que los demás miren vean como el referente, ni un jugador al que en posibles momentos de debilidad pueda cargársele el muerto como ha ocurrido en infaustas temporadas pretéritas.

Las aficiones celebran goles, ascensos y triunfos; no los números verdes en las cuentas de resultados, tampoco un superávit ni una proyección favorable del ebitda (tranquilos, es un indicador económico, no el nombre del delantero que falta). Pero en este caso sí merece mención especial el trabajo ímprobo de higiene que han hecho los responsables deportivos y financieros del club. Por un lado, quitándose sueldos altísimos de la plantilla del primer equipo; por el otro, regulando otros que no estaban acordes a la realidad de la categoría al menos la última vez que el representativo pasó por ella. Como antes ocurrió al Albacete o al Mallorca, el tránsito efímero por el purgatorio de la Primera RFEF ha valido al Tenerife para sanear y depurar.

Lo cual nos lleva a otra reflexión feliz. Igual que probablemente haya habido infinidad de respuestas diferentes a la pregunta con la que comenzó esta columna –sigo sin saber cuál es el salario más alto–, seguro que también las habrá para la siguiente. De los 16 blanquiazules que participaron del partido de Ipurua, ¿a usted quién le pareció el mejor? Y también aquí caben infinidad de respuestas. Este no va a ser el Tenerife de Enric, ni el de Jesús Álvarez, ni el de Dani Martín, Chapela o Krdzalic.

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Si va todo bien, seguro que habrá alguno o algunos que brillen más que el resto. Pero por la forma de construirse y empezar a caminar, va a ser el de esta 26-27 un Tenerife de muchos nombres propios. Como por ejemplo lo fue el de Benítez. No me atrevo a pronosticar que esta temporada vaya a acabar igual que aquella, pero soñar no está prohibido. Al contrario.