Nacho Gil alucina con la afición del CD Tenerife: “Es una barbaridad, estamos encantados”

El fútbol de Segunda División regresará este domingo al Heliodoro Rodríguez López. Lo hará más de dos años después, con motivo del CD Tenerife-UD Almería y la previsión de un ambiente de gran noche en el recinto insular. El éxito de la campaña de abonos, con más de 16.500 altas, tampoco ha pasado desapercibido en el vestuario: “Es una barbaridad, estamos encantados”, manifestó Nacho Gil este jueves.

El atacante tinerfeñista, protagonista en sala de prensa, sonrió ampliamente al ser cuestionado por la masiva respuesta de la afición blanquiazul tras el regreso a la categoría de plata. “Esperemos que el domingo venga muchísima gente y que nos ayuden. Ya no solo el domingo, sino durante todo el año. Que vengan los máximos partidos posibles para ayudarnos porque nosotros lo notamos mucho. En casa nos tenemos que hacer todos muy fuertes”, dijo convencido.

Las claves de la victoria frente la SD Eibar

De la misma manera, Gil se refirió al otro gran motivo de la alegría blanquiazul en la última semana: la victoria ante el Eibar en la primera jornada del campeonato. “Intentamos hacer un poco lo que hicimos el año pasado, el ser intensos todo el partido, presionar arriba cuando se puede, hacerte fuerte atrás y salir rápido cuando se puede”, valoró para referirse al plan de partido. “Sí que es verdad que esta pretemporada competimos muy bien contra equipos de la categoría, aunque para nosotros era un poco una incógnita porque para muchos era una categoría nueva, venía gente de fuera que no sabes un poco cómo se va a adaptar... pero la pretemporada había sido muy buena e íbamos muy confiados de hacer un buen papel. Salimos convencidos de que podíamos llevarnos los tres puntos”, aseguró.

La adaptación exprés de los recién llegados

Y es que el rendimiento del equipo fue notable en Ipurua. Tanto de los futbolistas que siguen con respecto a la temporada pasada, como de los recién llegados. Incluso de los que vienen de ligas extranjeras. “Yo siempre he dicho que, más que adaptarse a la categoría, y también al país un poco, era adaptarse a nuestra manera de jugar, que yo creo que es complicada. Somos un equipo muy intenso, que no para durante los 90 minutos y que somos muy pesados. Adaptarse a ese modo de juego no es nada sencillo, pero desde el principio han trabajado como los que más. Lo del otro día es un reflejo de ese trabajo: Neal desde la primera parte y también los que salieron. Se han adaptado muy rápido y creo que van a crecer muy rápido también”, reflexionó Nacho, protagonista en Eibar al asistir a Gallego en el primer gol.

En el proceso de adecuación de los recién llegados, cuenta también que hay un vestuario “muy sano” y que pone de su parte para que los nuevos “se sientan integrados”. “Están aprendiendo muy rápido el español, casi todos ya entienden muchísimo. Ellos están encantados y nosotros también”.

Nacho Gil, titular en el primer once de la temporada del CD Tenerife. / CDT

Busca consolidarse como futbolista en Segunda

Pero la 26/27 no solo debe ser la campaña en la que los fichajes extranjeros del Tenerife se consoliden en España, también la de Nacho Gil, ahora un futbolista maduro que busca su reválida particular. “Soy un jugador distinto al que era cuando estaba antes en España. Jugar fuera me ha dado mucho, antes sí que me conformaba un poco porque pensaba que con el hecho de jugar bien ya valía. Ahora me he puesto la meta de hacer números, de dar un poquito más. Quiero dar otro pasito y ser importante para el equipo”, relata el protagonista.

“Feliz” desde el primer día en la Isla, su idea fue siempre la de quedarse en el Tenerife. Por su cabeza no pasó otra cosa en verano. “También quería demostrar que no solo era válido para Primera Federación, sino que en Segunda podía hacerlo igual o mejor”. Lo hará en cualquiera de las posiciones de arriba porque se siente “muy cómodo en todas”. “Es verdad que partiendo de banda y llegando un poco al centro tengo un poquito más de libertad y no estoy tan encasillado como puedo estar en la media punta. Se trata de adaptarse a los partidos y escenarios. Cada partido va a ser un mundo”, pronostica el 10.