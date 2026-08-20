Fichas de plata, sangre de Teide: cinco tinerfeños que juegan en Segunda fuera del Tenerife

Al margen de los futbolistas tinerfeños del representativo (David Rodríguez, César Álvarez y Dani Fernández) hay en esta liga de plata otros cinco jugadores con sangre de Teide y llamados a ejercer un papel relevante en la competición que arrancó la pasada semana. Todos ellos estuvieron alistados con sus respectivos equipos, eso sí, de momento con un protagonismo dispar.

El tinerfeño más mediático y con mayor recorrido en el fútbol profesional responde al nombre de Kirian Rodríguez Concepción. Natural de Candelaria y primer capitán de la UD Las Palmas, este curso deberá desempeñar un rol preponderante en el cuadro amarillo, donde tiene galones de sobra. Ya sin Jonathan Viera en el plantel grancanario, Kirian es el gran líder y referente para el vestuario y la afición del Gran Canaria. Además, su nuevo míster ya ha advertido de su importancia en los esquemas amarillos, donde parte como buque insignia en el mediocampo.

«Llevo desde el verano en casa con mucha ilusión por poder hacer una pretemporada, porque la del año pasado fue como fue», apunta sobre la situación que vivió entonces, cuando tuvo que tratarse de nuevo. «Tengo ganas de volver a poder completar una temporada entera, tranquila, en la que pueda jugar, en la que pueda participar en el mayor número de partidos posible y ayudar en todos ellos», sentencia el isleño.

Jorge Sáenz, que este año ha fichado por el Sporting. | REAL SPORTING

Un año más, Las Palmas volverá a ser un buen escaparate para futbolistas chicharreros. Otro que cotiza al alza es Juanma Herzog, central que ha cambiado de agente y que pasaba recientemente por las categorías inferiores de la selección española, que le mantienen en el radar. Y completa el terceto de tinerfeños otro joven con buena planta, Valentín Pezzolesi, quien ha renunciado a irse con la Sub 20 de Argentina para empezar con fuerza en los esquemas de la UD. Es un canterano que ya tiene pretendientes y al que se le adivina un protagonismo creciente en la recién empezada Hypermotion.

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Este curso habrá también isleños en otras latitudes. El teguestero Joaquín Felipe González se mostraba en verano «muy agradecido» con el Cádiz, que le ha dado la oportunidad de reafirmarse en el fútbol profesional. El mediocentro admite que pensó que se le había pasado su tiempo, pero se reenganchó a tiempo y ya el primer día tuvo minutos (28’) en el empate de los suyos ante el filial del Celta. De momento tampoco es titular –pero aspira a serlo– un jugador ya veterano en esta categoría como Jorge Sáenz, que ha cambiado el Leganés por el Sporting. El ex blanquiazul ya suma más de 200 partidos en la competición de plata y ya la próxima semana le toca visitar el Heliodoro.