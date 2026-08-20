El éxito de la campaña de abonos y el precio de las entradas reavivan el debate sobre el Heliodoro: ¿Se le está quedando pequeño al CD Tenerife?

El éxito de la recientemente clausurada campaña de abonos y el aumento del precio de las entradas para los partidos del CD Tenerife como local han reavivado el debate sobre el Heliodoro Rodríguez López. ¿Se empieza a quedar pequeño?

Lo cierto es que el recinto capitalino lleva siendo objeto de intensas disputas durante la última década: desde la necesidad de una remodelación hasta un posible cambio de ubicación e incluso la opción de sacarlo de la Santa Cruz, una propuesta que hace unos meses puso sobre la mesa el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, al ofrecer unos terrenos para la construcción de un nuevo estadio que fuera la casa del CD Tenerife. La respuesta de José Manuel Bermúdez, primer edil chicharrero, no se hizo esperar: "Eso no es una propuesta, es un ataque a Santa Cruz y a la historia del Tenerife", advirtió antes de llegar a amenazar con abandonar Coalición Canaria, su partido, en caso de que la agrupación nacionalista no respaldara su postura.

El Estadio, objeto de todo tipo de debates

No obstante, el Heliodoro también ha sido noticia por otras cuestiones de teórica menor importancia y fácil solución que, por desgracia, se han acabado convirtiendo en una triste seña de identidad del templo del tinerfeñismo al no ser resueltas a tiempo: el abandono estético y hasta de mantenimiento de la fachada, el mal estado de los baños (en algunos apenas hay agua), la pobre imagen de unos vestuarios arcaicos y cutres e incluso la necesidad imperiosa de un cambio de asientos.

El cambio de butacas de 2025 redujo el aforo

Fue precisamente la sustitución de las butacas, que comenzó en verano del pasado 2025 y concluyó con la Liga ya en marcha, el primer paso hacia un problema ahora creciente. La demanda de un asiento en el estadio empieza a acercarse a la oferta total.

Para empezar, porque el cambio de los asientos del Heliodoro trajo consigo una importante reducción del aforo total por motivos de seguridad y de comodidad. El recinto de la avenida San Sebastián, que ya había perdido un buen puñado de sitios tras la renovación del Palco (2010), pasó de los 22.384 asientos que se retiraron hace poco más de un año a los cerca de 21.900 que se colocaron después. Esto es, cerca de 500 huecos menos.

El éxito de la campaña de abonos, al detalle

Al descenso de la oferta hay que añadirle el aumento de la demanda. La afluencia de público al Rodríguez López se ha disparado en los últimos años. Especialmente en los cuatro más recientes. Las campañas de abonos son buena muestra de ello; 15.424 en verano de 2023 (entonces récord histórico en Segunda); más de 14.500 en 2024 pese a las críticas en aumento a gestión de José Miguel Garrido (entonces mandamás del club); 13.548 hace justo un año, tras el descenso a Primera Federación (en la 12/13, la anterior del club en la tercera categoría, solo se llegaron a abonar 7.500 aficionados); y los 16.518 de la actual 26/27.

La cifra, alcanzada a principios de esta semana, no solo se coloca como la segunda más alta en la historia de la entidad, solo por detrás de los más de 17.000 pases que se vendieron en la 09/10 en Primera, sino que se convierte en el techo histórico del club en Segunda División. De hecho, la campaña se cerró este lunes, cuando aún faltaban casi una semana para el debut en casa. Ese día ya no hubo altas online y solo pudieron obtener su pase quienes ya contaban con cita previa presencial. El Tenerife bloqueó la campaña ante la necesidad de mantener liberado un porcentaje del aforo del estadio (por seguridad, compromisos, invitaciones o cupo para la afición visitante). Solo los abonados ocupan más de un 75% del número total de asientos del estadio.

Aumento del precio de las entradas

Y mientras los ya abonados sonreían orgullosos de haber sido parte de una campaña memorable y los que no obtuvieron su pase a tiempo se tiraban de los pelos, el club sacó a la venta las entradas para el partido de este domingo ante el Almería, el primero de la temporada en casa. Suben los precios: un 42% en Tribuna, un 40% en San Sebastián, un 25% en Herradura y un 33% en Popular.

Aumento del precio de las entradas para la ver los partidos del CD Tenerife. / El Día

La ley de la oferta y la demanda: más demanda con la misma oferta propicia una subida de precios

Es la ley de la oferta y la demanda. Cierto es que en el Tenerife no han tomado la decisión de aumentar el coste de las entradas esta semana, pero también que lo sucedido en la campaña refuerza la decisión del club. Si más gente quiere ir a los partidos y el aforo del estadio está cerca de coparse, es natural que sea más caro ir al estadio. La campaña refuerza la decisión que tomó el club al subir los precios.

El Plan Director no solucionará el problema

Llegados a este punto, ¿hay solución a corto plazo? La respuesta es no. El Plan Director del Heliodoro, que presentó el Cabildo Insular de Tenerife hace unos meses, sí recoge en uno de sus puntos el aumento de aforo del recinto, pero habrá que esperar mucho y el cambio no será significativo. Está previsto que la ejecución de la ampliación se pueda producir en la Tercera Fase, entre 2035 y 2040. Habría que esperar cerca de una década y, además, está calculado que el estadio apenas podría ganar algo más de 1.400 butacas. Como el esqueleto del Heliodoro no puede crecer hacia arriba por espacio con las zonas colindantes y una serie de hándicaps en la estructura, sería necesario hundir el terreno de juego, reduciendo las dimensiones al mínimo exigido por la FIFA y acercado al máximo las gradas al césped para ganar un par de filas por abajo. La capacidad rondaría entonces los 23.300 aficionados, un 7% más.