CD Tenerife - UD Almería: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El CD Tenerife afronta este domingo su primer partido como local de la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul recibirá a la UD Almería en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

El equipo dirigido por el conjunto tinerfeño llega al duelo después de comenzar su regreso al fútbol profesional con una importante victoria por 1-3 ante el Eibar en Ipurua. El triunfo permite al Tenerife situarse en el tercer puesto de Segunda División tras la primera jornada, con tres puntos.

El estreno tuvo además un significado especial para el conjunto blanquiazul, ya que consiguió ganar en un estadio en el que no lo hacía desde la temporada 2013-14.

Ahora, el Tenerife buscará prolongar esas buenas sensaciones ante su afición y sumar los primeros puntos como local después de su regreso a LaLiga Hypermotion.

El Almería busca reaccionar tras su derrota

La UD Almería llegará al Heliodoro Rodríguez López con la necesidad de sumar después de comenzar la temporada con una derrota. El conjunto andaluz ocupa actualmente la segunda posición, con 3 puntos.

El Almería es, sobre el papel, uno de los equipos llamados a pelear por la zona alta de la clasificación, por lo que el encuentro supondrá una primera prueba de nivel para el Tenerife ante su público.

Los dos equipos afrontan, por tanto, el partido con dinámicas diferentes: el conjunto blanquiazul llega reforzado por su triunfo en Eibar, mientras que el Almería tratará de estrenar su casillero de puntos.

Un reencuentro más de un año después

El partido supondrá además el reencuentro entre dos equipos que no se enfrentan desde la temporada 2024/25. Precisamente, ambos se midieron en la última jornada de aquella campaña, cuando el Almería se impuso por 2-0.

Aquel encuentro tuvo un significado especial para el Tenerife, que ya había certificado matemáticamente su descenso a Primera Federación. El conjunto andaluz, en cambio, se jugaba su presencia en los puestos de playoff de ascenso y finalmente consiguió disputar la promoción.

Desde entonces, el camino de ambos clubes ha sido diferente. El Tenerife pasó la temporada 2025/26 en Primera Federación y logró regresar al fútbol profesional apenas un año después, mientras que el Almería continuó compitiendo en Segunda.

El conjunto blanquiazul afronta ahora su regreso a la categoría de plata con el objetivo de consolidarse nuevamente en el fútbol profesional.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El partido entre el CD Tenerife y la UD Almería se disputará el domingo 23 de agosto de 2026, a partir de las 20:30 horas (hora canaria).

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, tendrá lugar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Será el primer partido oficial del Tenerife como local después de su regreso a Segunda División.

¿Dónde ver el CD Tenerife - UD Almería?

El partido entre el CD Tenerife y la UD Almería podrá seguirse a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal que ofrece los encuentros de LaLiga Hypermotion durante la temporada 2026/27.

La competición está disponible tanto en DAZN como en Movistar Plus+, además de otros operadores de televisión en función de la tarifa contratada.

En El Día te ofreceremos toda la actualidad del CD Tenerife y la información del partido ante el Almería, así como el resultado y todos los detalles del encuentro.