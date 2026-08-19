Ver al CD Tenerife en el Heliodoro será más caro tras el regreso a Segunda

Ver los partidos del CD Tenerife en la temporada 26/27 será más caro que en la pasada 25/26. Tras el ascenso a Segunda División y una vez concluida una histórica campaña de abonos, la entidad blanquiazul ha decidido aumentar el precio de las entradas para sus compromisos en el Heliodoro Rodríguez López.

De esta manera, y según hizo público el club en la mañana de este miércoles al poner a la venta los pases para el primer duelo de la temporada en la Isla (el de este domingo contra el Almería), habrá un aumento en todas las gradas del recinto capitalino.

Subidas de entre 5 y 15 euros, dependiendo de la ubicación

Así, el precio de los tickets en Tribuna asciende hasta los 50 euros (por los 35 del curso pasado), en San Sebastián hasta los 35 (antes 25), en Herradura a 25 (antes 20) y en Popular a 20 euros, por los 15 de antes.

Un mayor aumento en las gradas más caras

La subida, eso sí, afecta en mayor medida a las gradas más costosas, pero que es más suave en las zonas populares. Mientras en Tribuna y San Sebastián el aumento es de 15 y 10 euros, respectivamente, en Herradura y Popular el cambio es de apenas 5 euros.

La reacción de los aficionados

Apenas habían transcurrido unos minutos desde la publicación oficial del CD Tenerife cuando comenzaron a producirse las primeras reacciones entre los aficionados. "Ños, menuda clavada por ir a Tribuna", escribió un birria en la red social X, antes Twitter. Por privado, otro hacía una interesante comparación: "Estamos hablando de que pagamos 20 euros por ver al Milan en San Siro".