Jesús Álvarez, un fichaje muy aplicado

Una de las mejores noticias del arrollador comienzo del CD Tenerife en Ipurua (1-3) tiene nombre propio: Jesús Álvarez Aguado. Futbolista con experiencia en la categoría –proviene del Huesca– y goleador en su primer día con el representativo, del jugador aragonés cuelga desde la semana pasada la etiqueta de «preguntón» que le colgó Cervera. En realidad, era un elogio. Dice el míster blanquiazul que el dorsal 16 –hereda el de Aitor Sanz– no para de hacer consultas y plantear interrogantes en el día a día con sus compañeros. Una señal de implicación y un claro afán de progresar, como así confiesa el propio protagonista. «Es que me gusta saber lo que quieren de mí», explica.

Una de las voces que consultó la dirección deportiva del club antes de acometer este fichaje fue la de un ilustre extinerfeñista como José Luis Oltra, su anterior entrenador en la división de plata. «Le entrené en Huesca», recuerda el valenciano, artífice del último ascenso del Tenerife a Primera.

«Es muy profesional, buen compañero. Es de los jugadores a los que quieres entrenar porque es obediente y receptivo, muy disciplinado. Lo tiene todo porque se nota que quiere mejorar y crecer. Es un chico que siempre suma; le gusta la profesión y vive el fútbol con pasión», aduce el míster.

«Para mí, es más un seis aunque puede jugar de ocho. Su sitio es el doble pivote. Técnicamente es muy bueno. Siempre procura darle continuidad al juego y su desempeño no está exento de trabajo, de robo, de hacer buenas ayudas… Su punto fuerte pasa por entender bien el juego, de ahí que esté siempre bien ubicado. Si ves a Jesús, le verás siempre en el lugar que le corresponde, tanto en ataque como en defensa», apunta.

En la misma línea se expresa un futbolista de su misma posición, el extinerfeñista Javi Alonso (ahora en el CD Laguna), que le sufrió como rival. «Fue cuando estaba en el Algeciras y nos enfrentamos al Ibiza. Ya entonces me pareció un futbolista jerárquico, con planta y saber estar, que siempre está bien posicionado», apunta, señalando idénticas virtudes a las que ensalza Oltra.

«Por las declaraciones que ha hecho Cervera, es de ese perfil de profesional que pregunta, que está muy metido en el día a día, que quiere progresar y aprender de los demás», coincide Javi. Dicho lo cual, agrega que ha caído Álvarez en el escenario perfecto para mejorar su versión actual. «Que Aitor esté detrás de él, será un plus. Aitor es otra cosa, pero Jesús tiene eso de estar en líneas de pase, sabe saltar la presión, genera muchas ayudas defensivas, que eso es fundamental para un mediocentro posicional. Tiene buena pinta. Este primer partido, además con gol, le va a venir muy bien».

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Señala Oltra, casi con las mismas palabras, que Jesús ha tomado una excelente decisión al decantarse por el Tenerife, donde va a encontrar todos los ingredientes para ir sumando. Uno de ellos, la exigencia del entorno, que el propio Jesús agradeció el domingo en la zona mixta de Ipurua. «Me encanta la repercusión que tiene el club, todos los medios que hay alrededor y la afición desplazada… es una pasada», acertó a decir. «Todo esto lo va a disfrutar», completa su entrenador en el Huesca. «Lo mejor es que aún tiene margen de mejora y el Tenerife puede darle lo que necesita para progresar. Es un futbolista con nivel para la categoría y para un proyecto tan exigente como el que ha elegido para esta temporada».