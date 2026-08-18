El rendimiento de Neal Viereck, mete en un apuro a Álvaro Cervera

El rendimiento de Neal Viereck pone en un aprieto a Álvaro Cervera. El futbolista neerlandés del CD Tenerife había dejado dudas durante la pretemporada, pero sorprendió en Ipurua con una actuación notable junto a José León en el eje de la zaga. Su paso al frente ante el Eibar mete al entrenador en un dulce dilema: ¿qué hacer este fin de semana, cuando vuelva Anthony Landázuri?

Viereck, de apenas 22 años, llegó a la Isla como apuesta de la Dirección Deportiva. “Un central joven y de mucho nivel”, manifestó orgulloso Manu Guill cuando se le cuestionó por el defensa central que faltaba para doblar posiciones. Para ese entonces, León ya había renovado y el fichaje de Jorge Moreno estaba confirmado, igual que la continuidad de Landázuri.

La necesidad de adaptarse a un estilo de juego "más fuerte y agresivo"

Pocas horas después trascendió el nombre de Neal Viereck, un joven neerlandés propiedad del Utrecht que había pasado por las categorías inferiores del Ajax. Desde Países Bajos no solo se informaba del interés del cuadro insular en Viereck, sino que se daba por cerrada la operación. Diez días después se hizo oficial su llegada a la entidad presidida por Felipe Miñambres.

Viereck, el futbolista que reconoció el escudo del Tenerife gracias a un videojuego, el FIFA, al que jugaba de pequeño (así lo confesó con una sonrisa en su presentación antes de apostillar: “Ahí es cuando supe que venía a un gran club”), tardó poco tiempo en darse cuenta de que el fútbol en España le iba a exigir mejorar en ciertas facetas. Fue precisamente en su puesta de largo como blanquiazul cuando apuntó que se había encontrado con un estilo de juego “más fuerte y agresivo” que en la Keuken Kampionen Divisie (segunda holandesa).

Neal Viereck, Víctor Moreno y Grant-Leon Ranos. / El Día

Las dudas de la pretemporada y el aviso del entrenador tras el duelo ante el Leganés

Que necesitaba adaptarse era un hecho, y no solo por una cuestión de idioma. Ya frente al Marino, en un amistoso sencillo y poco exigente para los de Cervera, a Neal se le vio incómodo en las disputas. Lo mismo que ante el Cádiz, cuando Álvaro García se lo hizo pasar francamente mal en el Trofeo Teide. Una semana después, frente al Leganés y en el último test de preparación, le sucedió lo mismo. Volvió a sufrir mucho en los uno contra uno y pudo ver unas cuantas amarillas.

De ahí que Cervera torciera el gesto cuando se le cuestionó por él en el pospartido. “Él tiene una planta formidable, pero viene de un fútbol totalmente distinto al nuestro. En Holanda lo que le piden es el manejo del balón y esas cosas, que las tiene. Pero en España le pedimos el cuerpeo, el uno contra uno... y en eso tiene que mejorar”, advirtió el técnico antes de reconocer que, si aquel partido hubiese sido de Liga, el Tenerife se hubiera quedado “con uno menos”. “Eso tiene que aprenderlo en el día a día, que aquí es distinto. El tener balón es muy bonito, pero él es un defensa y lo importante es que defienda”.

En Iuprua, una actuación para despejar todas las dudas

Pero Neal es joven y aprende rápido. Debe ser algo de eso y de que, como los que tienen madera de futbolistas, se agrandan cuando se empina la carretera. Con Landázuri ausente en Ipurua por sanción y Jorge Moreno en el lateral derecho, a él y a León se les quedó una alfombra roja hacia la titularidad. Estuvieron notables. Tanto, que Cervera sonrió con cierta ironía cuando se le cuestionó por el sorprendente rendimiento del neerlandés, que estuvo firme en un día en el que la exigencia fue alta. “Sí. Ahora voy a tener un problema yo la semana que viene. Es el típico problema de entrenador: ¿ahora qué haces? Bueno, para eso estamos”, indicó el míster a la vista de la delicada decisión que tendrá que tomar ante el Almería. Con Landázuri con la condición de fijo, ¿sacará a Neal del once?

Se cierra una campaña de abonos con récord: 16.518 altas

Con o sin Viereck en el once de este domingo antes el Almería, lo que ya saben en el CD Tenerife es que el apoyo de su afición será masivo. Y es que el club, que ya había informado la semana pasada de que se había superado el récord histórico de altas en Segunda División, confirmó ayer que la campaña de abonos 26/27 se ha cerrado con un total de 16.518 pases de temporada vendidos. Se trata de la segunda cifra más alta de la historia, solo por detrás de los más de 17.000 pases que se vendieron en la 09/10, la última en Primera División.

Sobre un total de aforo de poco más de 21.300 butacas (la capacidad se redujo tras el cambio de asientos que tuvo lugar en verano de 2025), el porcentaje de ocupación del recinto capitalino asciende a algo más de un 77% solo contando a los abonados. De ahí que haya sido el club quien decidiese poner tope a la campaña, cuyas últimas altas se produjeron este lunes día 17 para aquellos que ya dispusiesen de cita previa. Esto es, ha habido aficionados que se han quedado fuera.