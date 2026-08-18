El CD Tenerife y la rareza de empezar con una victoria a domicilio

El Tenerife comenzó el domingo en Ipurua su temporada número 73 en una categoría nacional. Todas seguidas desde el ascenso a Segunda División que conquistó en 1953 e incluyendo las tres campañas que pasó en la Tercera de antes, de la 68/69 a la 70/71. Más de las mitad de esos cursos tuvieron como punto de partida el campo de un equipo rival, como pasó en el inicio de la recién estrenada 26/27. Ya son 39 estrenos a domicilio. En muy pocos, en nueve, los blanquiazules fueron capaces de ganar.

Esas rarezas dieron paso, a la larga, a diversos desenlaces, ninguno negativo. En ese recorrido ha habido un poco de todo, finales en las medianías, un par de regresos a la categoría de plata, una clasificación para la promoción de ascenso a Primera División, otra para participar en la Copa de la UEFA...

La referencia más lejana es la de la Liga 54/55. Después de un año de aprendizaje, el Tenerife retomó el camino en Segundaen 1954 con un 1-2 en Valencia al Levante –goles de Tomás Barrios y Ramón Arroyo–. El equipo empezó con José Planas en el banquillo y siguió, a partir de la decimocuarta fecha, con Carlos Muñiz en el cargo de entrenador. El viaje terminó en la zona media de la clasificación.

Justo una década más tarde y en la misma categoría, la apertura del calendario llevó a los tinerfeños al campo del Cádiz:0-1, gol de Adolfo Sicilia. Como en la 54/55, el equipo tuvo dos técnicos, Satur Grech y Santiago Villar.Esta vez sí sufrió para sellar la permanencia.

El representativo no volvió a quitarle el precinto a una Liga con un triunfo lejos de casa hasta 1982. Un 1-4 en Barakaldo fue un indicio claro de que el proyecto liderado por José Ramón Fuertes sí iba a cuajar. Después de cuatro intentos fallidos de escapar de la Segunda B, el Tenerife lo consiguió al quinto con un segundo puesto, suficiente para subir de categoría de la mano del líder, el Bilbao Athletic.

De un 0-1 en el Pizjuán a la UEFA

El siguiente también tardó en llegar. Se produjo dentro de la década dorada del club en Primera, la de los 90. En concreto, en el debut del conjunto entrenado por Jupp Heynckes en la Liga 95/96. Tocó visitar el Sánchez Pizjuán y todo salió bien. Un autogol del sevillista Manolo Jiménez decantó el duelo a favor de un Tenerife que no bajó la guardia y que, al final, se hizo con la quinta plaza de la clasificación por detrás del Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona y Espanyol. El premio, el pase para la Copa de la UEFApor segunda vez. Felipe Miñambres, actual presidente del club, fue titular ante el Sevilla junto a Marcelo Ojeda, Julio Llorente, César Gómez, Alexis Suárez, Carlos Aguilera, Slavisa Jokanovic, Pavel Hapal, Chano, Juanele y Juan Antonio Pizzi. También tuvieron minutos Robaina, Pinilla y Conte.

Ya con el siglo XXIavanzado, el Tenerife empezó la Segunda División 06/07 con un 0-1 en Almería. Como en el Pizjuán, el autor del gol fue un futbolista local. En este caso, Laurent de Palmas. Los de Bernd Krauss –fue relevado por Casuco y este por Toño a falta de dos jornadas para el final– empezaron con fuerzas, pero acabaron en el séptimo escalón de la tabla.

El 'hat trick' de Cervera

La serie continúa con el primer paso dado por los blanquiazules en la campaña 12/13 para retornar a la categoría de plata con Álvaro Cervera recién llegado al club. Un 0-2 en Los Cristianos, al Marino, fue un avance de lo que estaba por llegar. Aridane firmó un doblete. El Tenerife cruzó la meta al imponerse en la final de campeones de grupo al Hospitalet, a ida y vuelta.

Luis Miguel Ramis cogió el testigo en la Liga 21/22 con un 1-2 en la cancha del Fuenlabrada –Álex Bermejo y Alexandre Corredera–. Aquel equipo funcionó desde el primer día y se ganó el derecho a disputar las eliminatorias para subir a Primera. Tras superar a la UD Las Palmas en semifinales, el Girona fue un obstáculo insalvable.

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Los antecedentes más cercanos vuelven a tener a Cervera como protagonista. En la 25/26, el Tenerife sumó en Guadalajara –0-2, goles de Dani Fernández y Nacho–los tres primeros puntos para dominar del Grupo 1 de Primera RFEF, y el pasado domingo retornó con autoridad a Segunda División con el 1-3 en Eibar –Enric Gallego, Jesús Álvarez y Chapela–.