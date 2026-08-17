Una vez me contó Ramis, último entrenador con el que vivimos en puestos de privilegio, que aquel año suyo exitoso –lo fue hasta el episodio final contra el Girona– solo puede entenderse desde la victoria capital de la jornada uno. Siempre me ha llamado la atención la relevancia extraordinaria que el ahora técnico de Osasuna ha conferido a aquel estreno victorioso en Fuenlabrada (1-2 con gol in extremis), pero en realidad el primer partido no son solo tres puntos.

Empezar ganando vale más. Un triunfo en el estreno nunca es definitivo, pero acerca objetivos. Al entrenador (Cervera en este caso) le permitirá inculcar sus ideas desde el púlpito de la victoria porque las ideas calan mejor y entran más fácil desde el bálsamo que dan los puntos. A los futbolistas nuevos, la exhibición les valdrá para elevar la autoestima; y a la dirección deportiva, para templar debates respecto al nivel de acierto en la construcción de la plantilla, que deja un impacto sensacional a su paso por Ipurua.

El triunfo refuerza a los optimistas. Ya escribíamos hace unos días que el equipo competiría mejor y a un nivel más alto del que podía desprenderse del verbo de Cervera. Justamente en la magistral lectura del partido y en el acierto incuestionable en los cambios –todos entraron con buen pálpito– estriba una importante cuota del mérito del buen resultado, además incuestionable.

Jugó el Tenerife con personalidad, afán protagonista, eficiencia extraordinaria y un oficio impropio de un equipo repleto de novato. Tiene un valor incalculable el trabajo de Juanjo en su primer día en Segunda. Pero es que además David estuvo inmenso en el costado izquierdo, Dani Martín intervino cuando debía y Enric –qué decir de Enric– se vacía, trabaja, golea y resuelve a sus 39.

Fue un triunfo coral. Resulta difícil destacar a un futbolista solo en el representativo, cuya puesta en escena deja un largo repertorio de buenas noticias. No me olvido de Chapela, que se reencontró consigo mismo; o de Nacho Gil o Anes, imperiales en el noble arte de la asistencia. Fue un partido que refuerza todos, pero sobre todo a Manu Guill. Tiene tantos registros ofensivos este Tenerife que ya solo un partido como este supone un enorme golpetazo sobre la mesa. Desde otras plazas de la Hypermotion me llamaban anoche para preguntarme si va en serio este Tenerife. El tempo lo dirá, pero su tarjeta de presentación ha sido impecable. Y ojo, no en cualquier sitio sino en Eibar, escenario donde solo tres rivales ganaron en toda la temporada pasada. Mucho, mucho mérito.

La ubicación y la mirada privilegiada de Aitor Sanz

En la visita del Tenerife a Ipurua nos llamó la atención dónde se ubicó Aitor para presenciar el partido ante el Eibar, de la primera jornada de Liga. Después del ritual de la conjura, donde Enric Gallego asumió el rol hasta entonces reservado al madrileño y fue quien se dirigió a sus compañeros, vimos marcharse Sanz a los palcos de prensa del estadio en compañía del analista Carlos Rodríguez. Cuentan todos los entrenadores que desde arriba se ve todo mucho mejor y desde una óptica privilegiada. Pero es que además tiene Aitor una avezada mirada que va mucho más allá de lo que vemos el común de los mortales. El Tenerife sale ganando con su presencia en el proyecto. Y el otrora 16 no ha podido dejar su dorsal en mejores manos. El zaragozano Jesús Álvarez apunta a futbolista grande. Un dechado de virtudes.

Rayco: el mensaje óptimo en el momento propicio

En este fútbol moderno donde las televisiones mandan, cada entrevista de más tiene su tarifa pautada en el catálogo. Que quieres al entrenador a solas, pagas. Que quieres a dos futbolistas y no a uno, pues pagas otra vez. Así que los operadores añaden ceros a la factura por cada protagonista de más que solicitan para su emisión en directo. Ayer, sin embargo, se dio en Televisión Canaria –excelente trabajo de los compañeros– una situación fuera de carta. Fue Rayco García quien pidió hablar en el micrófono de Gabriel Hernández. Y fue bienvenido ante la cámara, por supuesto. Su mensaje fue de líder. El discurso óptimo en el momento adecuado. Transcribo sus declaraciones: «¿Objetivo? 50 puntos. Pero no hay ninguna ley que impida subir a un recién ascendido». Las 15 palabras que todos queríamos oír.