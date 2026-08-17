Los fichajes del CD Tenerife juegan, aportan y despejan la incógnita de Álvaro Cervera

Los fichajes veraniegos del CD Tenerife jugaron, aportaron y despejaron «la incógnita» con la que Álvaro Cervera se asomó a la primera jornada del campeonato liguero. Y tenía sus razones el técnico, no para ser temeroso, que no era el caso, sino para no dar nada por hecho antes del fuego real. El desenlace: cuatro de las diez incorporaciones fueron titulares, hasta siete acabaron jugando y dos de ellos tuvieron impacto directo en el primero y el tercero de los goles del representativo.

En el triunfo el Eibar, Cervera apostó de inicio por una alineación con cuatro caras nuevas con respecto a la 25/26. Al barco de los conocidos se subieron Neal Viereck, Jorge Moreno, Jesús Álvarez y Víctor Moreno. Cierto es que a Viereck le acercó al once la ausencia por sanción de Landázuri, pero también que, en el caso de Jorge, que jugó de lateral, Cervera podría haber utilizado a César. Pero prefirió apostar por el madrileño.

Desde Viereck hasta Víctor Moreno, cuatro titulares

De atrás adelante, el repaso al rendimiento de los debutantes con la blanquiazul arroja un comienzo notable de Viereck. El neerlandés, que en pretemporada había dejado alguna duda, se desenvolvió con enorme fiabilidad en una tarde en la que el equipo defendió muy cerca de su área. Estupenda carta de presentación. Jorge no estuvo mal, pero jugar fuera de sitio le condiciona. Abusó del balón largo para no arriesgar con la pelota y, pese a que estuvo firme atrás, la jugada del 1-1 llegó por su lado.

Brillante fue el estreno de Jesús Álvarez. Menos vistoso de salida, fue creciendo conforme avanzó el partido y, además, anotó el 1-2. Un gol clave para poder acabar amarrando los tres puntos. El fichaje que «sorprendió» a Cervera justificó los elogios de su míster. Además, se le ven hechuras de líder.

Curiosamente, fue Víctor Moreno, del que más se esperaba vista su pretemporada, el único que pasó de puntillas por Ipurua. No dejó de intentarlo, ni de correr a por todas, pero no anduvo fino. Ni de segundo delantero ni por la banda, no pudo disfrutar de ninguna ocasión de gol.

La participación de los fichajes veraniegos del CD Tenerife en la primera jornada de Liga. / El Día

Krdzalic, Anes y Baba se esrtrenan desde el banquillo

En el segundo tiempo entraron Pecar, Krzdzalic y Baba Diocou. El esloveno empezó jugando como delantero y acabó por la derecha. Le costó tomarle el pulso al partido, sobre todo sin la pelota, pero acabó participando en la jugada del tercer tanto. Tiene talento, igual que Anes Krdzalic, que entró en el 71 y asistió al 'renacido' Chapela solo tres minutos después. De camino había tocado un par de balones y siempre lo hizo con criterio. A Baba, el último en saltar al campo, le pasó como a Víctor Moreno. Su entrega e insistencia no se tradujo en acierto, pero tiene tiempo de sobra.

En el banquillo se quedaron Pittón y Grant, inéditos en la primera jornada, y en la Isla Roko. Solo quedan esos tres por tachar de la lista.

Rayco pide humildad, pero no renuncia al ascenso

El máximo accionista y consejero del CD Tenerife, Rayco García, encabezó la expedición blanquiazul hacia Eibar. Tras el duelo, el empresario tinerfeño tomó la palabra y lanzó un mensaje «humilde» y ambicioso a la vez. «La meta son 50 puntos, aunque ninguna ley dice que un recién ascendido no pueda subir. Pero vamos a ir paso a paso, con humildad, mucha cabeza y conociéndonos cada vez más. Hay que ver cómo sigue, cómo nos comportamos en el Heliodoro y en otras situaciones más complejas. Si se puede soñar, lo haremos, pero el objetivo son los 50 puntos», declaró con una sonrisa en Televisión Canaria apenas unos minutos después de la conclusión del partido.