El 0-1 del CD Tenerife en Ipurua, un gol con historia

"Llevo años sin perderme un entrenamiento, me siento bien físicamente;la edad no importa". Lo dice un futbolista que cumplirá los 40 el 12 de septiembre. A esas alturas de la vida, muy pocos colegas de profesión continúan en activo, y menos en una categoría profesional. El jugador en cuestión es Enric Gallego, que no solo fue titular en el partido inaugural de LaLiga Hypermotion 2026/2027 entre el Eibar y su equipo, el Tenerife, sino que fue el encargado de mover el 0-0 anotando en el minuto 6. Por varias cuestiones, no fue un gol cualquiera. Tuvo su historia.

Por ejemplo, sirvió para que el delantero de Bon Pastor se convirtiera en el blanquiazul más veterano en marcar en uno de los dos principales niveles. Un detalle, una anécdota, pero de esas que no suceden todos los días. El récord estaba en poder de Carlos Ruiz. Lo estableció el 19 de junio de 2022 en el duelo de vuelta de la final de la promoción de ascenso a Primera celebrado en el Heliodoro Rodríguez López con el Girona como rival. El granadino, retirado en 2023, puso el empate de un partido que terminó elevando a los gerundenses a LaLiga EASports. Ruiz aportó ese tanto, el último de su carrera, con 38 años, 10 meses y 30 días.

Aitor Sanz en Primera RFEF

Si se amplía la búsqueda a otras categorías, hay un caso reciente que deja atrás a Carlos y también Enric en lo que a veteranía de un goleador se refiere. Porque Aitor Sanz marcó dos en Primera RFEF la campaña pasada, uno al Arenas y otro al Osasuna Promesas, en Getxo y Tajonar. El ahora miembro del cuadro técnico del Tenerife se adentró en ese curso con 41 años.

Volviendo a Gallego, con su acierto en Ipurua ha pasado a ocupar el séptimo lugar de la clasificación histórica de goleadores de Segunda División con más edad. La lista está encabezada por el grancanario Rubén Castro, que cerró su cuenta con 41 años y 300 días –en Lugo, en 2023, y jugando con el Málaga–. A continuación, Juan Costa (Albacete, 50/51), Jorge Molina (Granada, 22/23), Yuri de Souza (Ponferradina, 22/23), Santi Cazorla (Oviedo, 24/25) y Nino (Elche, 19/20), todos con 40. Enric ocupaba el decimosexto puesto, el que se ganó con un gol firmado el 27 de abril de 2025, también al Eibar pero en otro escenario, el Heliodoro Rodríguez López. Tenía 38 años y 296 días. De esta manera adelantó a Álvaro Negredo (Real Valladolid, 23/24), Rafael Gordillo (Écija, 95/96), Salva Sevilla (Alavés, 22/23), Moisés García (Huesca, 09/10), Anaitz Arbilla (Eibar, 25/26), José Luis Martí (Mallorca, 14/15), Txomin Nagore (Mirandés, 13/14), Luis Marín (Granada, 45/46), Carlos Llorens(Rayo Vallecano, 08/09).Todos picando los 39 o ya avanzando hacia los 40.

En Eibar batió a Jon Magunagoitia con 39 años, 11 meses y cuatro días. No tantos como Aitor en la fecha de su diana al Osasuna Promesas -41, 3 y 22-, pero sí con más edad que Carlos Ruiz -1-1 ante el Girona con 38, 10 y 30-. El cuarto del ranking de veteranos es Ángel Rodríguez -37, 5 y 3-. Y luego, Suso Santana -36, 2 y 27-. Ambos, con tantos en Segunda División.

Catorce temporadas seguidas marcando

Edades aparte, Enric anotó en Eibar su gol número 56 con el Tenerife, el 52 en Segunda División contando los 15 que consiguió con el Extremadura en la temporada 18/19 y los dos de la semifinal de la promoción de ascenso a Primera disputada con el equipo blanquiazul ante Las Palmas en 2022.

Además, el ariete catalán se aseguró alargar a 14 las temporadas seguidas que lleva marcando al menos un gol en el fútbol nacional más visible, es decir, en la desaparecida Segunda B, en Primera RFEF, en Segunda y en Primera División. Después de debutar en la categoría de bronce con Espanyol B en el curso 2009/10 (dos tantos) y de pasar una etapa de transición y despegue en Tercera, Gallego cogió vuelo en la 13/14 con el Badalona en Segunda B (2). Desde entonces no ha dejado de anotar en las categorías con mayor repercusión. Su etapa más productiva fue la que le permitió dar el salto de Segunda B a Primera en poco más de un año. Sobresalió con el Cornellá en la 16/17 con 18 tantos, se reafirmó vistiendo el mismo uniforme en la primera vuelta de la 17/18 y con 11 en la segunda parte del calendario con el Extremadura, equipo con el que logró subir a Segunda, y siguió con 15 con los de Almendralejo y cinco con el Huesca a partir de enero y ya en Primera División.

Noticias relacionadas

En otro extremo está el ejercicio 20/21, justo antes de su fichaje por el Tenerife. En su última campaña como futbolista del Osasuna, Enric solo pudo anotar una vez, dentro de un 0-6 al Tomares en la Copa del Rey. En Liga participó en 22 partidos dePrimera, 18 como titular, pero no llegó a marcar.