La pasión de los derbis canarios, el aliciente añadido

CD Tenerife y UD Las Palmas se enfrentaron por última vez en un partido oficial el 7 de enero de 2024. En juego, en el Heliodoro Rodríguez López, el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Los blanquiazules estaban en Segunda y los amarillos –de rojo ese día–, en Primera. El equipo entrenado en ese entonces por Asier Garitano derrotó por 2-0 al de García Pimienta. José Amo anotó el 1-0 y Luismi Cruz sentenció. Fue el derbi canario número 72, cifra que aumentará en la temporada 26/27 por la coincidencia de los dos conjuntos en la misma categoría, algo que no pasaba desde la 22/23.

Los primeros duelos se remontan a la promoción de ascenso a Segunda División disputada en la campaña 49/50. Se impusieron los amarillos en los dos encuentros.

En competición liguera mandan los cruces en la categoría de plata 42, por solo dos en Primera División –01/02– y otro par en el playoff para subir a LaLiga EA Sports, resuelto a favor de los tinerfeños: 1-0 y 1-2.

El balance en estos enfrentamientos en Segunda División es de doce victorias para cada uno y 18 empates. Y en Primera, igualdad: los grancanarios conquistaron el Heliodoro y los blanquiazules, el Insular.

En la Copa, el intercambio ya no es tan parejo. Son 20 partidos dentro de diez eliminatorias –la primera de todas se alargó a cuatro encuentros para romper el empate–. El Tenerife venció en cuatro de los enfrentamientos coperos y Las Palmas lo hizo en diez. En los seis restantes, el signo fue de X. Con todo, los amarillos mandaron en ocho de los diez cruces, mientras que los tinerfeños sacaron adelante dos (1981 y 2024).

La historia de los derbis se completa con una competición que ya no existe, la Copa de la Liga. Los dos representativos canarios se midieron en dos ediciones, la 83/84 y la 84/85. Lo máximo que pudo sacar el Tenerife fue un empate en el duelo de vuelta de la segunda temporada, insuficiente para compensar el 3-1 del enfrentamiento previo. O sea, tres victorias amarillas y una igualada.

El siguiente capítulo de los clásicos del fútbol canario, en Segunda –si la Copa no lo anticipa–, se escribirá con el nuevo año recién estrenado, el fin de semana del 2 y 3 de enero. El escenario, el estadio de Gran Canaria. El momento, la penúltima jornada.

El Rodríguez López tendrá que esperar al último fin de semana de marzo para acoger el derbi. Por aquello de que el calendario es asimétrico, el partido no caerá en la penúltima parada del curso, sino en la trigésima segunda, todavía con diez por delante.

Para esas dos fechas señaladas, en circunstancias normales podrían participar dos jugadores del Tenerife que fueron convocados por Garitano en el derbi de Copa de 2024. Se trata de Enric Gallego, que llegó a tener minutos, y José León. Habrá que ver si se une a ellos Alassan, que estuvo en el banquillo aquella noche en el Heliodoro y que se recupera de una grave lesión de rodilla. De estos tres, los dos primeros ya saben lo que es marcar en un pulso de estas características. León fue el autor el único gol del encuentro de ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera entre Tenerife y Las Palmas celebrado el 1 de junio de 2022 en el Rodríguez López, y Gallego firmó un doblete en la vuelta (1-2). También anotó por partida doble en el último derbi liguero, el que tuvo lugar en Santa Cruz el 18 de marzo de 2023 con el desenlace de 4-1.

Tanto José como Enric tienen como compañero desde la temporada pasada a un futbolista que va camino de debutar en un derbi canario defendiendo los colores del Tenerife y teniendo pasado amarillo. El jugador en cuestión es el valenciano Nacho Gil, que vivió una corta etapa en la UD en 2018.

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En la plantilla que ahora entrena Rubén de la Barrera, que sería novato en estos enfrentamientos –Cervera lleva tres–, también hay conexiones con el clásico de enero de 2024, entre titulares y suplentes sin minutos: Álex Suárez, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez, Aboubacar Bassinga y los tinerfeños Juanma Herzog y Kirian Rodríguez.