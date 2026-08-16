Ipurua, punto del partida en el retorno del CD Tenerife a Segunda División

Es mucho más que un estreno. Más que un debut. Es un retorno, un regreso. El CD Tenerife abre hoy (16:00, TVC) su 26/27 particular visitando Ipurua, el feudo de la SD Eibar. El cuadro armero será el primer rival del combinado blanquiazul en Segunda División tras un año en el infierno de la Primera Federación.

Había que salir cuanto antes del pozo. Y se salió. Pero en la carrera del fútbol siempre hay un escalón más, una cuesta más, una dificultad añadida. La escuadra de Álvaro Cervera, que recuperó el privilegio del fútbol profesional hace solo unos meses, tendrá ahora que trabajar para mantenerlo.

Objetivo permanencia para un recién ascendido

Y es que el Tenerife, todo un histórico de la Segunda, no deja ser un «recién ascendido», como recordó esta semana Enric Gallego. No es solo una cuestión de discurso, los números así lo refrendan. El representativo parte con un presupuesto modesto y con un límite salarial bajo, de los del último tercio de la Hypermotion. Sin ir más lejos, y a falta de que LaLiga lo haga público en unas semanas, el límite de gasto en plantilla de la entidad presidida por Felipe Miñambres rondará los seis millones de euros, la mitad de lo que invirtió el club en la 24/25 que acabó en descenso.

Con menos dinero en la cartera, a la Dirección Deportiva le tocó moverse rápido para cerrar incorporaciones nacionales de bajo coste, como (además de Baba Diocou, que había fichado ya el verano pasado) Jesús Álvarez o Víctor y Jorge Moreno, y sobre todo, explorar –y explotar– el mercado internacional. Han llegado Martin Pecar, Anes Krdzalic, Neal Viereck, Roko Jureskin, Mauro Pittón y Grant-Leon Ranos. Un esloveno, un bosnio, un neerlandés, un croata, un argentino y alemán-armenio. Ninguno con experiencia en España. Normal que Cervera haya reconocido que el desempeño del Tenerife es «una incógnita» por resolver.

Sin Landázuri y con David por la izquierda, las dudas en el once

El entrenador que maneja únicamente «dos dudas» en el once, no quiso dar más pistas sobre la elección de futbolistas. Con Landázuri sancionado y sin laterales izquierdos, David es fijo por la izquierda y César el favorito por la derecha. Jorge Moreno también apunta al once y serán León y Viereck los que, en teoría, pugnen por un último puesto en la zaga.

Con un 4-4-2 o 4-2-3-1 como formaciones más probables vista la pretemporada, Jesús Álvarez se postula como líder de la sala de máquinas, Nacho Gil como tercer centrocampista y Gallego como hombre gol. Víctor Moreno, que alguna vez ha participado como segundo delantero, partiría en calidad de extremo derecho. Por la izquierda sobran alternativas: Baba, Chapela, el propio Nacho Gil... Pero no se puede descartar casi nada.

Eibar-Tenerife: alineaciones probables, horario y árbitro. / El Día

El Eibar, reconocible y candidato a estar arriba

Delante estará un Eibar que, si bien ha perdido el impulso económico de las primeras campañas tras descender de Primera, sigue siendo un candidato a estar arriba. Jokin Aranbarri se estrena al mando de un equipo «reconocible», según Cervera y dirige a una plantilla en la que destacan futbolistas como Martón (viene de hacer 14 goles), Juan Bernat, Arbilla o Pejiño, un ex de Las Palmas. En Ipurua, por cierto, no gana el Tenerife desde 2014. Toca cambiar la tónica.

El entrenador rival halaga al Tenerife

«Es un rival que viene de hacer una temporada muy buena, estando arriba desde la primera jornada hasta la última. Tiene buenos jugadores y un entrenador con mucha experiencia. Tienen claro lo que quieren hacer», aseguró ayer Jokin Aranbarri, técnico del Eibar, para referirse al CD Tenerife.

«Es un equipo que siempre está en buenas distancias, al que es muy difícil meterle mano. Es vertical, sobre todo por fuera. Va a ser un partido exigente y con muchas dificultades, pero sabemos lo que somos y lo que queremos hacer, así que iremos a por ellos», concluyó el preparador del cuadro eibarrés.