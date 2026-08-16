Álvaro Cervera celebra la victoria del Tenerife en el estreno liguero: "Ganar viene bien para coger confianza y no ponernos nerviosos"

Feliz, pero con los pies en el suelo. Álvaro Cervera tomó la palabra tras la victoria del CD Tenerife en el campo de la SD Eibar y combinó satisfacción con una pequeña dosis de autocrítica en su discurso. «Todo lo que sea ganar viene bien, aunque sea sufriendo mucho», expuso.

«Somos un equipo recién ascendido y hemos venido a un campo muy complicado», comenzó recordando para dar aún más valor al triunfo en Ipurua. «Para coger confianza y no ponernos nerviosos, todo lo que sea ganar viene bien, aunque sea sufriendo mucho. No voy a poner muchos peros. Hacia dentro sí que habrá que mejorar algunas cosas, pero lo importante es sumar puntos y ganar confianza», insistió el preparador tinerfeñista.

El resultado a favor, la clave para el buen partido de los suyos

El factor determinante de la alegría en la primera fecha fue haberse adelantado hasta en dos ocasiones. El viento a favor lo cambia todo. «La clave estaba en ir por delante porque ellos tendrían que hacer cosas diferentes, se iban a cansar y nosotros podíamos meternos un poco más atrás. Si hubiese ido igualado hasta el final, no sé yo si hubiésemos tenido oportunidades. Defendimos muy atrás no porque quisimos, sino porque ellos son un buen equipo y lo hacen bien. Hay que estar contentos», matizó para hacer ver que en su reflexión no se imponía el pesimismo –del que algunos le acusan–, sino que tiene la obligación de ser siempre analítico. Incluso en la victoria.

Del mismo modo, el entrenador del representativo volvió a asegurar que en el plan de partido no estaba «defender ahí». «Nuestra idea no es esa, pero es que ellos lo han hecho bien porque juegan bien. Lo que pasó es que nos pusimos pronto por delante y no les dejamos espacio. El marcador nos dio la coartada para defender tan atrás. Es cierto que no solo hemos defendido, también hemos hecho bien otras cosas. Lo que quiero decir es que estoy muy contento, pero no podemos jugar así en todos los partidos porque siempre no nos vamos a poner por delante».

Un gran comienzo de los novatos

Del mismo modo, Cervera se refirió al feliz estreno de muchos de los recién llegados, especialmente de los extranjeros: Viereck, Krdzalic y Pecar. «Es importante para ellos que sepan lo que es esta Liga, que sepan que van a sufrir y lo que se van a encontrar: campos buenos, buenos jugadores en contra... la verdad es que ha salido bien. El único pero es que, ya estando en el campo cuesta cambiar cosas porque no te entienden, pero han estado muy bien».

En una victoria cimentada en la buena labor defensiva –salvo el lapsus que costó el gol del rival–, el míster repasó el rendimiento de los futbolistas que participaron en la línea defensiva. «De David ya hablamos. Ya lo veis, para mí es el mejor. Siempre está, siempre llega, siempre lo hace bien. José León ha estado muy bien. Muy centrado y muy bien, aunque este tipo de partido le viene bien. Jorge Moreno también ha estado bien, aunque el gol ha venido por su lado, pero ha sido más por un acierto del contrario. En general, todos los jugadores que han jugado han estado bien», repasó.

Jorge Moreno, uno de los debutantes en el CD Tenerife. / CDT

No quiere que el club fiche a un portero

Por último, y en clave mercado, el técnico fue contundente al desechar la opción de fichar a un portero. «Estoy con los porteros que tengo. Dani es un gran portero titular y Gabri sabe que es un portero suplente y, a mí, no me interesa la competitividad en ese puesto. Me interesa que se sepa quién juega y quién no», zanjó.