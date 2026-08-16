Álvaro Cervera, mirada experta y una apuesta segura para el CD Tenerife

Álvaro Cervera, una mirada experta –más que nunca– y una apuesta segura para comandar al Tenerife en el retorno blanquiazul a Segunda. El entrenador no solo conoce al detalle la Isla y al club, sino que además es un experto en Segunda División. Es el más experimentado en la categoría de todos los técnicos que arrancan la 25/26 en la Hypermotion, y únicamente Claudio Barragán le supera en edad, aunque por un solo año. Además, es de los pocos que ha dirigido hacia un ascenso a Primera.

A Cervera, claro está, no solo le avala su dilatadísima trayectoria en la categoría de plata, sino sus resultados recientes con la entidad tinerfeñista. El recuerdo más inmediato es la 25/26, en la que el santacrucero guió al combinado insular en una campaña en las catacumbas del fútbol nacional y en un territorio desconocido: la Primera Federación, con menos equipos y más exigente, en teoría, que la antigua Segunda B. El resultado fue sobresaliente: ascenso por la vía rápida, campaña plácida con liderato desde la segunda jornada (en solitario desde la cuarta) hasta la última y registros para el recuerdo.

Álvaro Cevera, manteado por sus futbolistas tras el ascenso a Segunda División. / Arturo Jiménez

Entre los 25 entrenadores históricos de Segunda División

El Tenerife vuelve ahora a una categoría que siente como su hábitat natural, igual que lo es para Álvaro Cervera. El preparador ocupa en el puesto 25 en el ranking histórico de entrenadores con más partidos dirigidos en Segunda (321, contando dos de promoción de ascenso a Primera) y, de completar la venidera 26/27, ascendería hasta el puesto 16, con 363.

No habrá, al menos de salida, ningún técnico más experimentado que Cervera en la Segunda de la 26/27. De hecho, solo cinco de los 22 son centenarios; Pacheta, del Granada (170); Escribá, del Valladolid (134); Calero, del Oviedo (161); Barragán, del Eldense (151); y Rubén Albés, del Leganés (159). Álvaro aventaja a todos en un buen puñado de choques, puesto que ninguno de sus cinco inmediatos perseguidores supera, ni siquiera, la barrera de los 200. Esto es, una diferencia mínima de 151, la que maneja con respecto a los 170 de José Rojo Martín, Pacheta, el único de los 22 preparadores que ha ascendido a Primera en dos ocasiones: con el Elche y con el Valladolid. También han saboreado el éxito, aunque solo una vez, Cervera, Escribá, Calero y García Pimienta (Almería).

También entre los más veteranos

La experiencia, eso sí, lleva consigo implícita la factura de la edad. En ese apartado no lidera Cervera, aunque por muy poco. Nacido en 1965 cumplirá 61 años este 2026, los mismos que ya tiene Fran Escribá (los hizo en mayo), tres más que Pacheta (del 68) y solo uno menos de que Claudio Barragán, nacido en 1964.

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En la cola de la fila de la veteranía sobresalen hasta seis nombres en cuya casilla de partidos dirigidos en Segunda figura un cero. Por ejemplo, el recién llegado al Cádiz Albert Celades, que sí dirigió al Valencia en Primera en la 19/20. Tampoco atesoran experiencia alguna en la Hypermotion Quique Álvarez, del Girona (viene del segundo equipo); Fredi Álvarez, del Celta Fortuna; Aranbarri, del Eibar y rival del Tenerife en la primera jornada; Sergio Francisco, del Burgos; y Nico Larcamón, el argentino que dirigirá al Sporting de Gijón. Otros, como Carles Manso (del Andorra, con 77) o Ferran Costa (del Sabadell, con 9) destacan por su juventud. Manso cumplirá 34 años en noviembre y Costa 32 en octubre.