Volcán, mar y monte, amuletos en los uniformes

Otra señal de que el Tenerife se adentra en un nuevo ciclo, una vez recuperado su espacio en el circuito profesional después de pasar una temporada en Primera RFEF, es el cambio de marca deportiva. Ya no es la empresa danesa Hummel la que viste a los jugadores y técnicos, sino la italiana Macron, la misma que dota de uniformes a la Real Sociedad, Osasuna, Levante, Cádiz, Almería, Burgos, Ceuta y Cartagena, por citar solo a los clubes españoles a los que está vinculada. A las puertas del comienzo de la temporada 26/27 en LaLiga Hypermotion, la firma boloñesa ya ha dado a conocer los diseños de las tres equipaciones: la principal, con algo más de presencia del azul sobre el blanco tradicional; la secundaria, en la que predomina el color negro; y la tercera, la verde.

Para crear la camiseta principal, Macron se inspiró «en el símbolo más auténtico de la región que representa el club: el océano Atlántico». Entrando en detalles, explica que «sus olas, su fuerza y su constante movimiento constituyen el eje central de un diseño que expresa pertenencia, identidad y la conexión del club con la Isla». En la descripción de las características del uniforme, especifica que «más que una mera referencia estética», la impronta del océano «celebra uno de los elementos naturales más característicos de Tenerife, una presencia constante que moldea su paisaje, su cultura y su vida cotidiana». El reflejo de esa idea queda patente en la tela con unas «líneas fluidas inspiradas en el movimiento del mar» que se convierten en un «símbolo de la energía y el espíritu colectivo que unen al equipo y a su afición».

Macron entra en los pormenores de la camiseta señalando que «presenta un estampado sublimado que combina el azul profundo del océano con el blanco de las olas». Según la visión de la empresa, «el diseño fluye verticalmente por toda la camiseta y sigue en las mangas con un patrón de colores alternos que realza su impacto visual».

El conjunto se completa con la parte inferior con «dos opciones de pantalón corto: azul con cordones y dobladillos blancos, realzados con detalles en blanco, azul y amarillo, o blanco con paneles laterales azules». Macron ofrece dos tipos de medias, una azul con dobladillo y banda blancos, y otra de color blanco con dobladillo y banda horizontal azules.

Así competirá el Tenerife en los partidos que dispute como local en el Heliodoro Rodríguez López y en algunos a domicilio, siempre que lo permita la coincidencia de colores con el anfitrión. Si no, una de las dos alternativas será el uniforme negro con detalles en azul celeste. La inspiración aparece esta vez en las rocas, las cenizas y la lava de la superficie volcánica de la Isla. Con una técnica de sublimación, característica de Macron, en la tela quedan reflejadas la silueta del Teide y la parte central del escudo del club. Un fondo que juega con los contrastes y la luz.

«Nuestra segunda equipación 26/27 nace de la lava, de la pasión que mueve a una tierra orgullosa de sus orígenes», publicó en su día el Tenerife en sus redes sociales con imágenes de los capitanes Enric Gallego y David Rodríguez ejerciendo de modelos –para presentar la camiseta principal, el elegido fue el canterano Dani Fernández, y para la tercera, César Álvarez– para lucir la equipación en el entorno del Parque Nacional del Teide. En concreto, en el área de las faldas del volcán de Chinyero.

No será la primera vez que el Tenerife vista de negro. En la campaña 22/23, la posterior al intento frustrado de subir a Primera División por la derrota en la final de la promoción ante el Girona, también utilizó este color, en aquella ocasión con la firma de Hummel.

La última en salir del armario fue la camiseta verde, la solidaria, la que va de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer. La elección del color tiene un doble sentido. Por un lado se aparca el rosa que ha acompañado al Tenerife desde el verano de 2012 para visibilizar la lucha contra el cáncer de pecho y se opta por el verde que va ligado a los avances para combatir los linfomas, y por otro, se traslada a la tela el color de los montes de la Isla –se aprecia la silueta sublimada de una especie endémica, el bejeque–.

Récord de abonados en Segunda

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En la vertiente social dentro del tránsito hacia el comienzo de la nueva temporada, hay otra corriente relevante, la respuesta de la afición en la campaña de abonos. El dato desvelado por el club a tres días del debut en Eibar, establece un récord en Segunda División: 16.333 butacas reservadas en el Heliodoro Rodríguez López, más que en las demás participaciones del Tenerife en la categoría de plata. El techo está en las 17.000 de la última presencia del representativo en Primera División, la Liga 2009/10: 17.000.