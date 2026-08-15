Los pibes del CD Tenerife que ya no son promesas: Dani, David, César, Alassan y Gabri

Ya no tocan en la puerta. Los pibes del CD Tenerife de hoy ya tienen nombre propio y están llamados a asumir un papel importante en el regreso del representativo al fútbol profesional. Dani Fernández, David Rodríguez, César Álvarez, Gabri De Vuyst y Alassan Gutiérrez hace tiempo que dejaron atrás la etiqueta de promesas para convertirse en realidades. La cantera vuelve a ocupar un papel protagonista en el proyecto blanquiazul.

Por ilusión, por terminar de cincelar una historia similar a la que un día protagonizó Ayoze Pérez en el Rodríguez López –la de un jugador ofensivo, talentoso y de la casa, muy joven y con desparpajo, que gana protagonismo en la tercera categoría del fútbol español–, el nombre que más ilusión despierta es el de Dani Fernández. Natural de San Cristóbal de La Laguna y blanquiazul desde categoría alevín, el extremo, que parece llevar toda una vida en el club, se estrenó en el primer equipo con apenas 16 años y 128 días, convirtiéndose en el segundo debutante más joven de la historia del Tenerife. Después volvió a hacer historia al convertirse en el futbolista de menor edad en marcar con el conjunto blanquiazul, ante el Cartagena. El club presidido por Felipe Miñambres no ha querido correr riesgos con su joya y este verano lo blindó hasta 2029. Le toca dar el siguiente paso y confirmar en Segunda todo lo que ya ha apuntado.

Y si Dani representa la apuesta más ilusionante, David Rodríguez es ya una realidad más que asentada. Formado en la cantera desde Infantil, regresó de su cesión en el Antequera para derribar la puerta y convertirse en el futbolista con más partidos del equipo la pasada temporada: 39, 38 de ellos como titular. Lateral derecho de formación, también puede desenvolverse en la izquierda e incluso ha actuado en alguna ocasión como central. Esa polivalencia, unida a su regularidad, le ha convertido en uno de los hombres de confianza del vestuario y en uno de sus capitanes. «Le diría al director deportivo de cualquier club que lo fichase», dijo Álvaro Cervera de él hace unos meses.

El escenario es bien diferente –sobre el papel– para César Álvarez. El lateral derecho fue uno de los pilares del ascenso y disputó 34 encuentros entre Primera Federación y Copa del Rey, pero ahora tendrá que pelear por un puesto que, a priori, parece reservado para David Rodríguez, su posición natural. En el flanco izquierdo, donde David fue un fijo el curso pasado, todo apunta a que la competencia estará entre Marc Mateu –ya recuperado de su calvario en el tobillo– y el recién llegado Roko Jureskin. A eso se suman las pruebas de Jorge Moreno en el lateral diestro, factores que parecen estrecharle el camino a César. Renovado hasta 2028, el club, en cualquier caso, sigue confiando en él. Ya no tiene que demostrar que puede jugar en el primer equipo; ahora le toca demostrar que puede hacerse un hueco en él.

Bajo palos, Gabri De Vuyst representa el futuro. Llegó al Tenerife en edad juvenil, completó su formación en la estructura blanquiazul y ya se ha ganado una ficha profesional. El problema es que delante vuelve a estar Dani Martín. Le tocará esperar su oportunidad, seguir creciendo y estar preparado cuando esta llegue. El curso pasado, Cervera ya le dio la portería en la Copa.

La historia más difícil es la de Alassan Gutiérrez. Su caso es una incógnita, y todo dependerá de cómo regrese el canterano de la lesión de rodilla por la que fue operado a mediados de abril y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta comienzos de 2027. Esta, como mínimo, debe ser una temporada de preparación para él, con la mirada puesta en llegar a tope al próximo curso. Eso sí, si vuelve bien, tiene de sobra las condiciones para aportar descaro, imaginación y ese punto de desequilibrio en banda que tanto agradecerá Cervera.

Noticias relacionadas

El Tenerife vuelve a Segunda con fichajes, ambición y nuevas miras, pero también con la certeza –visible en cinco nombres propios– de que su cantera ya es presente.