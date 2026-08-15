El fichaje del CD Tenerife que ha conquistado a Cervera: "Me ha sorprendido para bien; hace más cosas de las que yo pensaba y las hace bien"
El entrenador blanquiazul reconoce que Jesús Álvarez ha superado sus expectativas: "Le vamos a hacer más vistoso, se va a ver más lo bueno que es"
"A mí me ha sorprendido, es un jugador que yo no tenía localizado. Sí sabía que existía, pero es uno de esos jugadores que no llaman la atención, que cuando ves un partido te fijas más en el extremo, en el delantero... Y él está ahí", reconoce Álvaro Cervera al ser preguntado por Jesús Álvarez, uno de los fichajes veraniegos del CD Tenerife y, según parece, futbolista que se ha ganado muy rápido la confianza y la estima de su nuevo entrenador.
"Vino porque era una posición que nosotros necesitábamos reforzar y yo no lo conocía mucho. Pero tengo que reconocer que a mí me ha sorprendido para bien. Es de esos jugadores que los ven más desde dentro que desde fuera. Desde fuera es un jugador que piensas: ¿qué ha hecho? Parece que no ha hecho nada. Sin embargo, hace muchas cosas que no se ven", prosiguió el técnico para valorar el rendimiento de un futbolista que apunta a ser capital este curso. Con el '16' de Aitor Sanz a la espalda, Álvarez el aragonés parece el indicado para asumir la responsabilidad de liderar la medular tinerfeñista.
Bueno con la pelota y también sin ella
Pero Jesús, cuyo fichaje bendijo en su día Roberto Gutiérrez, que coincidió con él en el Calahorra, no es solo un centrocampista que ofrece garantías sin la pelota. Es mucho más. "Yo lo tenía catalogado y veo que hace más cosas de las que yo pensaba y que las hace bien. A mí me ha sorprendido para bien, lo tengo que reconocer. Yo pensaba que era un puntito más bajo, que era el típico mediocentro que mantiene la posición, pero con el balón es buen jugador. Es pesado, pregunta mucho, da por saco, te dice, está pendiente del y esos jugadores son importante. Creo que le vamos a hacer más vistoso porque utilizamos mucho esa posición y se le va a ver más lo bueno que es", desveló Cervera en sala de prensa.
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