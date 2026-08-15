La escala de experiencia del nuevo CD Tenerife: ¿Cuántos jugadores debutarán en Segunda División?

Con los futbolistas del CD Tenerife que tienen dorsal asignado, sin contar a los que están a medio camino entre el filial y el primer equipo, se podría hacer una alineación completa de inexpertos en Segunda División. Empezando por el portero Gabri de Vuyst y terminando por el delantero Grant-Leon Ranos. Ese es otro de los rasgos del nuevo Tenerife, ni bueno ni malo, solo una particularidad más. Hay blanquiazules con un amplio recorrido en esta categoría –los únicos que superan los cien encuentros son Nacho Gil, José León, Enric Gallego y, sobre todo, Marc Mateu– y otros que la han probado poco o que están a las puertas de estrenarse.

En este último grupo entran algunos que vivieron el ascenso desde Primera RFEF por dentro. Son los casos del citado De Vuyst y también de Juanjo Sánchez, Noel López, Fabricio y un Mahamadou Balde que seguramente cambiará de equipo en lo que queda de mercado de fichajes. El sevillano, el gallego y el brasileño tienen rodaje en el escalón inferior –118 , 99 y 30 encuentros disputados–, pero no han pisado la Segunda División. Todo indica que Ipurua será la puerta de acceso para los tres.

Los otros novatos, seis en total, no solo lo son como jugadores de esta competición y del Tenerife; también como participantes en una Liga española. Son los refuerzos procedentes de otros países, el neerlandés Neal Viereck, el croata Roko Jureskin, al bosnio Anes Krdzalic, el argentino Mauro Pittón, el esloveno Martin Pecar y el alemán Gran-Leon Ranos. Para compensar, la dirección deportiva del club reforzó la plantilla con cuatro futbolistas que sí se han curtido en LaLiga Hypermotion. Además, de manera reciente. Jorge Moreno, Jesús Álvarez, Víctor Moreno y Babacar Diocou cambiaron de uniforme, pero no de nivel. Estaban en Segunda y ahí segurián como blanquiazules. El más veteranos es Jorge, con 42 actuaciones, seguido de Jesús (36), Víctor (25) y Diocou (12).

Con el mismo número de partidos que el extremo cedido la campaña pasada al Arenas y alGranada está César Álvarez, un canterano que saltó a la categoría de plata con el equipo de camino a Primera RFEF, una situación que vivió también Anthony Landázuri pero como fichaje de invierno de 2025 (11). Es el mismo bagaje que presenta Dani Fernández. En su caso, con el anticipo de su precoz estreno en junio de 2024 con Asier Garitano como entrenador.

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En sentido ascendente y por delante de Jesús de Miguel (34), cuyo traspaso es uno de los objetivos del club este verano, David Rodríguez presenta en su currículum el equivalente a un calendario completo de Segunda, es decir, 42 partidos –el inicial, en octubre de 2021 a las órdenes de Luis Miguel Ramis–. Luego aparecen Dani Martín (70) e Iván Chapela (74). Y a continuación, los cuatro que ya han entrado en el terreno de los tres dígitos. Nacho Gil se quedó en 101 después de pasar por Elche (11), Ponferradina (34) y Cartagena (56). Con registros similares –y además como futbolistas del Tenerife desde el curso 21/22–, están José León (172) y Enric Gallego (162). Y muy por delante, Marc Mateu. El del valenciano es un caso especial. A falta de que se completen las 22 plantillas con el cierre de la ventana de altas y bajas, es el futbolista de todos los que hay en LaLiga Hypermotion 25/26 con más partidos jugados: 368. El lateral ocupa el vigésimo puesto de la clasificación histórica de Segunda. Además, Marc ha disputado cuatro duelos de eliminatorias de ascenso a Primera, igual que León y Gallego. Son los únicos que han sentido el vértigo de los playoff para subir;el central y el delantero, con el Tenerife.