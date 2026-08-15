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Cervera no se moja por el Chimy Ávila: "Esa es una pregunta para la Dirección Deportiva"

"Si ellos creen que es el jugador, o no lo es, lo tienen que contestar", asevera el entrenador del CD Tenerife al ser cuestionado por el interés en el futbolista argentino, cuyo perfil se aleja de lo que demanda el técnico

'Chimy' Ávila, futbolista que suena para reforzar al CD Tenerife.

'Chimy' Ávila, futbolista que suena para reforzar al CD Tenerife. / Europa Press

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Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

Álvaro Cervera no se moja por el 'Chimy' Ávila, el delantero argentino que, según ha trascendido en los últimos días, interesa al CD Tenerife. Cuestionado por la posibilidad de que se ejecute la incorporación del atacante, a pesar de que no encaja con el perfil de futbolista que estaba buscando el club en el mercado, el técnico ha elegido echar balones fuera. "Creo que esa es una pregunta para la Dirección Deportiva, no para mí", apuntó en sala de prensa.

Antes, Cervera sí había reconocido que "hace falta alguien arriba" y había vuelto a insistir en algo que ya había aseverado en repetidas ocasiones durante la pretemporada. Quiere a un '9' que intimide en el área. "Alguien que esté a medias entre Grant-Leon Ranos, que es un delantero centro que, se supone, que se fabrica él sus oportunidades porque es pequeño, de tren inferior bajo. Luego tenemos a otro grande [se refiere a Enric Gallego], que se las queda, pero necesita muchos centros... Creo que necesitamos a alguien: si fuese rápido y con cierta presencia, mejor", reflexionó el míster.

Grant-Leon Ranos, durante la pretemporada.

Grant-Leon Ranos, durante la pretemporada. / CDT

De un delantero "con presencia" a la opción 'Chimy'

Seguidamente, el preparador fue cuestionado por el interés del representativo en el 'Chimy' y, de haber opciones de acometer su fichaje -se antoja complicado por el alto salario del futbolista, libre tras jugar en Betis-, hasta qué punto valdría la pena cambiar de plan. De un delantero grande y completo a uno pequeñito, más bien potente pero que no destaca por su corpulencia. ¿Es una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar?

La respuesta de Cervera no apuntó en esa dirección. "Yo, perdón, pero esa pregunta creo que es para la Dirección Deportiva, no para mí. Yo ya he contestado, creo que sí hace falta alguien arriba, pero esa pregunta es ya de la Dirección Deportiva. Si ellos creen que es el jugador, o no es el jugador, lo tienen que contestar", dijo con clara intención evasiva.

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Con Dawda Camara sí se pronunció

La exposición del entrenador, además, contrasta con la respuesta que dio hace unos días cuando se le cuestionó por Dawda Camara, otro futbolista vinculado con la entidad tinerfeñista en los últimos días. "Sí, encaja. Es un jugador rápido, con presencia. Es alto, grande y rápido. Nos daría soluciones. Si pudiese ser, estaría bien", manifestó entonces. Cervera se mojó con Dawda, pero no lo ha hecho con el 'Chimy'. ¿Es casualidad?

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