El CD Tenerife que viene, bajo la lupa de Manu Guill

Cinco ascensos jalonan el envidiable currículum de Manu Guill, director deportivo del Tenerife y arquitecto de la plantilla que aterriza este domingo en la Hypermotion 26/27. El ex del Eldense ha sorprendido por su apuesta por el mercado internacional –mayoría de fichajes foráneos– en un contexto marcado por las estrecheces salariales y la obligación de apretarse el cinturón «para encajar todas las piezas».

Según cuenta, lo primero fue dar salida a los futbolistas que no eran aptos para el proyecto y además hacerlo antes del 30 de junio para que las indemnizaciones no afectasen al límite salarial. Guill expone que han elegido fichajes que presentan un mismo denominador común: la edad. «Hemos traído gente joven y que ha querido estar aquí. Nos hemos decantado por jugadores muy dinámicos en todas las demarcaciones, en algunos casos internacionales con sus selecciones y con pasado en algunos clubes relevantes. Aunque el gran público no los conozca, por las circunstancias del club y porque creemos en eso, hemos estado muy encima de estos jugadores para acometer sus incorporaciones, que nos parecen ilusionantes», añade. «Son jugadores difíciles de encontrar, pero aquí están», enuncia sobre los Ranos, Krdzalic y compañía. Lo hace muy tranquilo, satisfecho y conforme con el trabajo realizado. Según dice, hay mimbres «para salir a por todas».

Jesús Álvarez (Zaragoza, 1999)

Guill destaca al mediocentro maño como «el jugador que mejor rindió en su plantilla de la temporada pasada». Militaba en el Huesca y lo jugó «prácticamente todo». Asimismo, subraya que ya conoce la categoría. «Es un seis, un futbolista de equilibrio que te da muy buena salida de balón, inteligente a nivel táctico y con unas métricas buenísimas», añade. No en vano, Álvarez sorprendió en el momento de los primeros exámenes médicos. El artífice de su fichaje le define como «un ganador de duelos» y que destaca en muchas facetas del juego. «Con balón va fenomenal. Nos va a dar equilibrio y va a ocupar un poco la posición que tenía Aitor Sanz en el proyecto de la temporada pasada», añade. No en vano, tras pedir permiso al gran capitán, el pivote aragonés lucirá el dorsal 16 a la espalda.

Jorge Moreno, Mauro Pittón y Babacar Diocou. / El Día

Anes Krdzalic (Doboj, 2004)

«Es un mediocentro organizador que necesita balón, que precisa participar para sentirse importante en su equipo. Nos va a dar el criterio que hace falta en LaLiga Hypermotion», dice sobre el futbolista bosnio. El director deportivo señala una diferencia relevante respecto al curso pasado. «Somos conscientes de que vamos a necesitar más posesión de la pelota que en Primera Federación. Si no tienes momentos de balón, de organizar, entonces vas a sufrir. Y ahí Anes tiene capacidad para llegar al área contraria y también buen disparo. Es ese jugador distinto que el año pasado quizá no teníamos en nómina. Lo hemos buscado en el mercado internacional y ya en su primera vez (con la camiseta del CD Tenerife) tuvo un buen debut veraniego contra el Getafe (Trofeo Ciudad de Santa Cruz). Es un hombre que va a crecer con nosotros», pronostica.

Martin Pecar (Izola, 2002)

El director deportivo del Tenerife ha llegado a decir del esloveno que es «un futbolista con fantasía». Así lo definió en su presentación como nueva incorporación. Su puesto es el de diez. «Se mete entre líneas, es muy dinámico. Te puede caer a una banda, a la otra, incluso te puede ir a la demarcación de punta. Es ese jugador de talento tan difícil de hallar en el mercado. En plantilla tenemos varios perfiles así, por ejemplo el de Nacho Gil, pero ahora estamos contentos de haber podido incorporar también a Pecar. Nos va a aportar dinamismo, calidad y también mucha velocidad arriba. Tiene hambre y llega en un momento crucial de su carrera», apunta sobre el ex del NK Bravo, al que se le pagó traspaso para cerrar el fichaje.

Martin Pecar, Anes Krdzalic y Jesús Álvarez. / El Día

Jorge Moreno (Tres Cantos, 2001)

«Es un central que puede hacer de lateral derecho, como ya ha ocurrido durante la pretemporada. Hablamos de un jugador con unas características muy concretas. Andábamos buscando ese tipo de defensa que nos ayudase a defender alto y apretar arriba, que es la idea que teníamos el año pasado y llevamos también para este. Marca unos registros de velocidad muy altos en la categoría, con más de 35 kilómetros por hora. Es contundente, tiene buena salida de balón y tenemos mucha confianza en él», señala Guill sobre este polivalente zaguero. «Ya lo había intentado firmar para otro club, pero no había podido ser», añade sobre un fallido intento de llevar a Moreno al Eldense. Debutó en Primera División con Osasuna y proviene del Cádiz. «Tenemos la convicción de haber acertado», sentencia el dirigente.

Pretendimos suplir la baja de Aitor con un futbolista de jerarquía

Mauro Pittón (Santa Fe, 1994)

El staff blanquiazul se desplazó expresamente hasta Argentina para ver jugar a este futbolista que aspira a dejar una huella similar a la de otros compatriotas que triunfaron de blanquiazul. «Con él buscamos ese saber estar, la competitividad de los jugadores que vienen de Sudamérica y también la jerarquía. Tenemos un centro del campo en parte nuevo y pretendimos suplir la baja de Aitor con un futbolista con experiencia y jerarquía. Por ahí viene la idea de traer a Mauro, que está en una edad muy buena (31 años). Le vemos en plena madurez deportiva. Siempre se dice, pero en su caso es verdad: ha hecho un gran esfuerzo por venir al CD Tenerife. Es un futbolista del club, que pone sus condiciones al servicio del colectivo. Tendrá que adaptarse al fútbol europeo, pero es un fichaje de muchos quilates», rubrica Guill.

Baba Diocou (Sedhiou, 2005)

En la categoría ya se le conoce porque la temporada pasada, que empezó en el Arenas, la acabó en las filas del Granada a las órdenes de Pacheta. «Hizo una primera vuelta muy buena y se convirtió en una de las grandes sensaciones de Primera RFEF. Muchos clubes de Segunda tocaron a su puerta y optamos por darle visibilidad en la Hypermotion, donde empezó muy bien. El objetivo es aprovechar esa experiencia previa. Es uno de los mejores extremos de la categoría, sin duda. Sabemos que nos va a rendir a un nivel muy alto porque es un cañón», apuntan desde la dirección deportiva.

Neal Viereck, Víctor Moreno y Grant-Leon Ranos. / El Día

Neal Viereck (Amsterdam, 2004)

Central que proviene del Utrecht, donde jugó 35 partidos oficiales en la 25/26. Su regularidad llamó la atención en los despachos blanquiazules. «Porque fue un jugador de los más importantes en su equipo (bien cedido con opción de compra). Es un futbolista muy completo, vistoso. Con balón divide, utiliza las dos piernas, es dinámico a pesar de su envergadura. A nivel defensivo es un ganador de duelos aéreos, incluso ante rivales físicamente bien dotados. Buscábamos centrales rápidos, y Neal lo es», explica el responsable de su contratación. «Es una incorporación en la que línea que hemos elegido para esta temporada, pues encaja en el perfil deseado: jugador joven, con hambre y que va a destacar en la categoría».

Grant-Leon Ranos (Gehrden, 2003)

Delantero que proviene de uno de los grandes del fútbol alemán. «Es un futbolista goleador, de muy buenos movimientos, tácticamente muy astuto. No es un ariete de chocar, ni de un perfil semejante a Enric. De hecho, le fichamos porque es distinto a lo que tenemos. Fue canterano del Bayern de Munich, luego dio el paso al Borussia Moenchengladbach, donde jugó en máxima categoría. Ha sido internacional, viene en propiedad y en una edad muy buena. Lo que quiero destacar es que en contextos de Segunda División puede funcionar con poquitos espacios en área, porque es capaz de generarse ocasiones por sí solos. Es una incorporación muy valiosa». Palabra de Manu Guill. Frente a las dudas, el director deportivo ofrece argumentos para creer.

Víctor Moreno es muy vertical y rápido, tiene gol y calidad

Víctor Moreno (Granada, 2005)

Jugador en el que hay depositadas muchas esperanzas por parte de la dirección deportiva. «Es un extremo que te cumple en las dos bandas, aunque a mí me gusta más en la derecha. Muy vertical, rápido, con gol y calidad, en una edad propicia para explotar. Ya viene de una campaña muy buena en Villarreal y luego estuvo a préstamo en la Cultural, donde ya pudo probar lo que es la categoría», afirma Guill. «Es importante destacar que ha venido a coste cero. Con él hemos hecho una muy buena operación porque ha llegado en propiedad. Sé que va a rendir bien seguro porque además se está adaptando muy bien al nuevo entorno, como así se ha visto en los amistosos del verano».

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Roko Jureskin (Split, 2000)

Uno de los últimos fichajes en confirmarse. No en vano, el croata no tuvo opción de estrenarse en los amistosos de pretemporada dispuestos por el representativo. Llegó poco antes del Trofeo Teide y no participó en el ensayo en Leganés. «Es el suyo un perfil de jugador distinto a lo que teníamos en esa demarcación. Es un futbolista grande, que mide casi 1,90 metros, zurdo, muy potente y físicamente bien dotado», comenta el responsable de su contratación. «Defensivamente va bien, es ganador de duelos. Es justo lo que perseguíamos, porque al equipo le faltaba altura y un hombre físico como es él», añade. «Además, puede sumar a balón parado. Tardamos en concretar el fichaje porque era una posición importante, de las que había que cubrir sí o sí», comenta Manu Guill. Con Jureskin, se alimenta la competencia en el costado izquierdo de la retaguardia, donde Marc Mateu será casi también otro fichaje, tras pasar prácticamente inadvertido en su primer año en las filas del club.