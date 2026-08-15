Las dudas de Álvaro Cervera antes del estreno liguero del CD Tenerife: "Ahora mismo somos una incógnita"

“Ahora mismo somos una incógnita porque hay muchos futbolistas que no han jugado en esta liga y que no sabemos el rendimiento que van a dar”, ha afirmado Álvaro Cervera en la previa del duelo de este domingo entre Eibar y Tenerife. El primero de la temporada 26/27 y el primero tras el regreso del combinado insular a Segunda División. El míster tiene dudas y avisa: “el que piense al revés, creo que está equivocado”.

En este sentido, Cervera insiste en que necesita “ver competir” a las incorporaciones exóticas porque, hasta que no se resuelva ese interrogante, sus dudas no van a desaparecer. “Ahora mismo es así porque cambiamos de categoría, tenemos muchos jugadores nuevos de fuera y eso hay que conjuntarlo. ¿En la pretemporada se conjunta? Pues de aquella manera. Nunca juegan todos juntos, juegan medio tiempo... es ahora cuando se ve, y ojalá lo podamos hacer ganando porque, si no, va a ser un problema”, expuso el preparador.

Ante el Eibar, sin los dos laterales izquierdos, Landázuri y Jesús de Miguel

A Eibar, además de con la incógnita de cómo se van a manejar los recién llegados, llega el preparador tinerfeñista sin Roko, todavía en “proceso de adaptación”, Mar Mateu por “un problema muscular”, De Miguel, que ya entrena con el grupo pero cuyo ritmo “no es el adecuado” y el sancionado Landázuri. “Lo de 'Bam-Bam' sí es fundamental por su jerarquía, por la rapidez, por la contundencia, nos hace defender más arriba. Esa sí es una baja más sensible”, lamentó míster antes de desvelar que en el club ya sospechaban, desde hacía algún tiempo, que no habría indulto de la Federación.

Sin Landázuri, serán Viereck, Jorge Moreno y José León los que se repartan, en teoría, los dos puestos del eje de la zaga. El madrileño, que esta temporada pasa a ser uno de los tres capitanes, no pasa por su mejor momento de forma, pero para el entrenador no es una novedad. “Es un jugador que lo tiene todo: es buen central, buen físico, no es que sea rapidísimo, pero no es lento, es zurdo... pero es un chico que, hay momentos en los que está muy bien, y otros en los que no está tan bien. Cuando yo creo que está bien, lo utilizo, y cuando creo que no lo está, no lo utilizo. Ya sé cómo es, no gano nada estando encima de él y apretándole, entonces ya no lo hago”, indicó Cervera en tono resignado.

José León, uno de los centrales disponibles para el duelo entre Tenerife y Eibar. / Andrés Gutiérrez

David, el mejor defensor de la plantilla y una apuesta segura

Si bien la ausencia de Landázuri supone un quebradero de cabeza para el preparador pese a tener alternativas para cubrirla, todo lo contrario ocurre en el lateral izquierdo. A Cervera no solo no le preocupa que Marc Mateu y Roko no puedan participar este fin de semana, sino que tampoco lo hace que la situación se pueda alargar en tiempo y tenga que ser David Rodríguez quien ocupe esa demarcación. “A mí, David me parece el mejor defensa que tenemos nosotros. Es un jugador que lo hace todo bien en cualquier posición. Por ejemplo, cuando se han sacado tres balones debajo de la línea o cuando se ha producido un uno contra uno ante nuestro portero, es él el que llega siempre. Luego le pueden faltar muchas cosas, pero como defensa puro es de lo mejor que tenemos nosotros y luego, ya por rizar el rizo, creo que es mejor lateral izquierdo que lateral derecho”, reflexionó el técnico con una sonrisa. Le encanta David.

David Rodríguez, uno de los fijos para Álvaro Cervera. / Arturo Jiménez

El Eibar "va a estar muy arriba" a final de temporada

Frente al Eibar, un rival que, a juicio del entrenador blanquiazul “va a estar muy arriba” al final de temporada, la clave será “hacer un partido largo e igualado en el que en ningún momento haya un dominio del contrario”. “Lo ideal sería que nosotros no nos sintamos muy agobiados defendiendo: que si balón parado, que si balones que tenemos que sacar, que si centros... que no haya un dominio de ellos y que el partido se haga largo. Ahí es donde nosotros podemos hacernos presentes y plantar guerra. Si solo tiramos a sobrevivir, lo pasaremos mal”, concluyó Cervera.